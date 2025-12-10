Haberler

AK Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu'ndan yeni doğan bebekli ailelere destek

Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun öncülüğünde yürütülen 'Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında 800 aileye bebek bakım paketleri ulaştırıldı. Proje, yeni doğan bebeklerin ilk ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun öncülüğünde ve destekleriyle yürütülen "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında 800 aileye sevgi paketi ulaştırıldı.

Hatipoğlu'nun İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamada, Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde dünyaya gelen bebekler için ailelerin kapısının çalınmaya devam ettiği belirtildi.

Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 800 aileye ulaşıldığı kaydedilen açıklamada, "Yeni doğan bebeklerin ilk ihtiyaçlarını karşılamaya katkı sunmayı amaçlayan çalışma çerçevesinde ailelere zıbın takımı, biberon, bebek bezi, ıslak mendil ve battaniye içeren özel bakım paketleri hediye edildi. Paketlerin ailelere ulaştırılması ise AK Parti Gençlik Kolları tarafından titizlikle gerçekleştiriliyor." ifadeleri kullanıldı.

Sevgi paketlerine eklenen hatıra mektubunda ise Hatipoğlu'nun, "Bir bebeğin dünyaya gelişi sadece bir ailenin değil aynı zamanda bir toplumun da umudu ve geleceğidir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hatipoğlu, Eskişehir'de dünyaya gelen her bebeğin kendilerinin de evlatları olduğunu ifade etti.

Ailelerin mutluluğuna ortak olmanın ve bu özel süreçlerinde yanlarında olabilmenin kendisi için en değerli hizmet olduğunu vurgulayan Hatipoğlu, "Allah tüm yavrularımıza sağlıklı ve mutlu bir ömür nasip etsin. Ailelerden gelen mutluluk dolu geri dönüşler, bize güç veriyor. Proje büyüyerek devam edecek. Sevgiyle büyüsünler, mutlulukla gülsünler." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
