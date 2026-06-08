AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan 6 beldedeki ara seçime ilişkin paylaşım Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Aziz milletimiz, bugün Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de gerçekleştirilen ara seçimlerde tercihini hizmet ve eser siyasetinden yana ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz, bugün Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de gerçekleştirilen ara seçimlerde tercihini hizmet ve eser siyasetinden yana ortaya koymuştur. AK Parti'mize ve Cumhur İttifakı'mıza teveccüh gösteren tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Yeni seçilen belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi ve muhtarlarımızı tebrik ediyorum. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."