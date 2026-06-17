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AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan, Avrupa Parlamentosunun 2025 Yılı Türkiye Raporu'na tepki Açıklaması

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AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Avrupa Parlamentosu'nun 2025 Türkiye Raporu'nu eleştirerek, raporun gerçeklerden uzak ve ideolojik saiklerle hazırlandığını, Türkiye'nin hiçbir dış odaktan icazet almayacağını belirtti.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu'na ilişkin, "Avrupa Parlamentosu bir kez daha Türkiye'ye yönelik çifte standartlarını ve siyasi önyargılarını tescillemiştir. Kabul edilen rapor, gerçeklerden uzak, ideolojik saiklerle kaleme alınmış siyasi bir metinden ibarettir." ifadelerini kullandı.

İnan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Avrupa Parlamentosu bir kez daha Türkiye'ye yönelik çifte standartlarını ve siyasi önyargılarını tescillemiştir. Kabul edilen rapor, gerçeklerden uzak, ideolojik saiklerle kaleme alınmış siyasi bir metinden ibarettir. Milletimizin iradesine, bağımsız yargıya ve egemenlik haklarımıza ayar vermeye çalışan hiçbir girişimin bizim nazarımızda hükmü yoktur. Türkiye'de demokrasinin yegane teminatı millet iradesidir. Türkiye, raporlardan veya dış odaklardan icazet alacak bir ülke değildir. Güçlü Türkiye yürüyüşünü ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi hiçbir rapor durduramayacaktır."

Kaynak: AA / Utku Şimşek
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