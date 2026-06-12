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Amasya'da 101 yaşındaki Hacer Doğan'a sürpriz doğum günü kutlaması

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Amasya'da yaşayan 101 yaşındaki Hacer Doğan için AK Parti İl Başkanlığı tarafından doğum günü kutlaması yapıldı. Ziyarette pasta kesilirken, Doğan'ın Atatürk'ün elini öptüğü anısı paylaşıldı.

Amasya'da yaşamını sürdüren 101 yaşındaki Hacer Doğan için AK Parti İl Başkanlığı tarafından doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.

Ziyarette, Doğan için üzerinde "101" yazılı doğum günü pastası kesildi.

AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun, Kadın Kolları Başkanı Mesudiye Altun Gürlevik ve Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Aşık, Doğan ailesini evinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Ailenin istek ve taleplerini dinleyen Uzun ve diğer katılımcılar, daha sonra Doğan için getirilen doğum günü pastasını hep birlikte kesti.

Uzun, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Doğan ile Kurban Bayramı'ndaki hastane ziyaretinde tanıştıklarını söyledi.

Doğan'ın hastane ziyaretinde kendilerine, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün elini öptüğünü" söylediğini anlatan Uzun, şunları kaydetti:

"Ben de kendisine, 'İnşallah iyileşip eve çıktığında 12 Haziran Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali döneminde seni ziyaret edeceğim' diye söz vermiştim. Kendisinin iyileştiği haberini alınca bu anlamlı günde sözümüzü yerine getirmek istedik ve sürpriz bir doğum günü organize ettik. Teyzemizin kimliğinde, Hicri 1341 tarihi yazıyor. Bu da resmi kayıtlarda 1925 doğumlu olduğuna ve 101 yaşına bastığına işaret ediyor. Ailesinden de bugün doğum günü olduğu bilgisini alınca mutluluğuna ortak olmak istedik."

Kaynak: AA / Cihan Okur
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