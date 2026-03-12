AK Parti'de 'Mimar ve Mühendis Kadınlar İftar Programı' düzenlendi

Ak Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı ile AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından "Mimar ve Mühendis Kadınlar İftar Programı" düzenlendi.

AK Parti Kongre Merkezi'ndeki iftar programına, kadın mimarlar, mühendisler, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları temsilcileri katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, programdaki konuşmasında, Türkiye'nin geleceğini aklı, emeği, sabrı, bilgisi ve zarafetiyle inşa eden kadınlarla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Mimarlığın mekana ruh, mühendisliğin hayata düzen verdiğini belirten Tuncer, şehirciliğin ise insanın güvenliğini, huzurunu ve aidiyetini inşa ettiğini dile getirdi.

Kadın elinin değmediği bir şehrin, tasarımın ve kalkınmanın eksik kalacağını ifade eden Tuncer, kadınların eğitimden siyasete, projeden sahaya kadar birçok alanda bilgi, tecrübe, emek ve fedakarlıkla üretmeye devam ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin kendi potansiyelini tam anlamıyla kullanabilmesinin kadınların her alanda daha fazla temsil edilmesiyle mümkün olduğunu aktaran Tuncer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınların her alanda önünü açmak, daha görünür, etkili ve güçlü kılmak adına sağlam bir irade ortaya koyduğunu söyledi.

Tuncer, Türk kadının sesini dünyada temsil eden ve bu yolda büyük adımlar atan Emine Erdoğan'a da şükranlarını sundu.

"Şehirlerimizi yeni bir imar anlayışıyla tasarlayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti olarak kadınları siyasi hayatın tam merkezinde konumlandırdıklarının altını çizen Tuncer, kadınların siyasette, karar alma süreçlerinde ve toplumun her alanında güçlü bir şekilde yer almasını temel bir ilke olarak gördüklerini dile getirdi.

Şehirciliği de yalnızca teknik bir konu değil, insanı, çevreyi, tarihi, kültürü, sosyal adaleti ve güvenliği birlikte ele alan büyük bir medeniyet meselesi olarak değerlendirdiklerini belirten Tuncer, şöyle konuştu:

"Bu nedenle Türkiye, geleneksel iki boyutlu imar anlayışını aşarak, şehirciliği daha ileri seviyeye taşımakta ve üç boyutlu kentsel tasarım temelli yeni bir döneme hazırlanmaktadır. Artık şehirlerimizi kütle oranları, cephe malzemeleri, renkleri ve dokuları ile sokak mobilyalarından aydınlatma tiplerine kadar yeni bir imar anlayışıyla tasarlayacağız. Yeni dönemde şehirlerimiz, estetiği, emniyeti, erişilebilirliği ve yaşam kalitesini esas alan bütüncül bir planlama anlayışıyla daha da güçlenecektir.?Bu yalnızca teknik bir dönüşüm değildir.?Bu aynı zamanda bir medeniyet tercihi, gelecek iradesidir. ve işte bu yeni dönemin en güçlü taşıyıcılarından biri de sizlersiniz. Kadın mimarlar, kadın mühendisler, kadın karar vericiler..."

"Hedefimiz, kadınların başarısının olağan olduğu bir Türkiye'dir"

Programda genç mimar ve mühendis adayı öğrencileri de ağırladıklarını aktaran Tuncer, kuşaklar arası tecrübe paylaşımını önemsediklerini dile getirdi.

Meselenin sadece bugünün kadınlarını konuşmak değil, yarının kız çocuklarına istikamet çizmek olduğunun altını çizen Tuncer, "Bizim hedefimiz, kadınların başarılarının alkışlandığı ama hala istisna sayıldığı bir düzen değildir. Bizim hedefimiz, kadınların başarısının olağan olduğu bir Türkiye'dir. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde kadın mimarlarımız ve mühendislerimiz daha çok görünür, daha çok söz sahibi olacak. Daha çok yön verecek,?daha çok karar alacak,?daha çok iz bırakacak." ifadelerini kullandı.

"Bu tablo Türkiye Yüzyılı'nın en büyük teminatıdır"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da son 24 yılda Türkiye'de kadınların sosyal, siyasal ve ekonomik hayattaki konumunda çok önemli bir dönüşüm yaşandığını belirtti.

Bu dönüşümün arkasında güçlü bir siyasi irade bulunduğunun altını çizen Ercan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadınların güçlü olmadığı bir toplumun gerçek anlamda güçlü olamayacağına olan inancını sık sık vurguladığını aktardı.

Türkiye'nin bugün savunma sanayisinde, uzay teknolojisinde, enerji altyapısında, kentsel dönüşümde dünyayla yarışır hale geldiğini aktaran Ercan, şöyle konuştu:

"Bugün STEM alanında, laboratuvarlarda, şantiyelerde kadınların ayak sesleri her zamankinden daha gür çıkıyor. Eskiden 'kadın işi değil' denilen ne varsa, bugün kadınların imzasıyla birer gurur tablosuna dönüşüyor. Gökyüzünde süzülen İHA ve SİHA'larımızın yazılımlarında genç kadın mühendislerimizin zekası var. Karadeniz'in derinliklerinden çıkardığımız doğal gazda, Gabar'da fışkıran petrolde, yerli otomobilimiz TOGG'un tasarımında kadınların alın teri var. Bu tablo Türkiye Yüzyılı'nın en büyük teminatıdır. Tüm bu büyük inşanın tam ortasında kadın mühendislerin ve mimarların olması; bir tercih değil, bir zorunluluktur."

Ercan, Türkiye'de mühendislik ve mimarlık fakültelerinde kadın öğrenci sayısının her geçen yıl arttığını, üniversitelerde kadın öğrenci oranlarının erkekleri geçtiğini ve TEKNOFEST'te kadın takımlarının her yıl daha güçlü bir şekilde sahne aldığını dile getirdi.

Bunların tesadüf değil bilinçli bir politikanın, derin inancın sonucu olduğunun altını çizen Ercan, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kadınları sadece siyasetin değil, teknolojinin, sanayinin, mimarinin ve bilimin de öznesi haline getirme yolunda kararlı adımlar atmaya devam ettiklerini vurguladı.

"Her tasarladığınız proje Türkiye'nin tam bağımsızlık yolundaki bir adımdır"

"'Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye' şiarımız bu sofrada oturan her bir hanımefendinin mesleğinde bıraktığı izde somutlaşıyor." diyen Ercan, sözlerini şöyle sürdürdü:"

"Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ben de yapabilirim' diyen her kadının arkasında dağ gibi duruşu ile eğitimin her kademesinde kadınların önünü açarak; mühendisliği, mimarlığı, bilimi kadınlar için 'ulaşılamayan birer hayal' olmaktan çıkarmış, 'yaşanan bir gerçeğe' dönüştürmüştür. Elbette hala yapmamız gereken çok şey var. Türkiye'nin kendi yazılımını yazan, kendi makinesini üreten, kendi şehirlerini tasarlayan bir ülke olması için sizlerin bu masalarda olması, bu projelerde imzanızın bulunması hayati önem taşımaktadır. Sizin bir mühendis ya da mimar olarak her tasarladığınız proje, her çözdüğünüz problem, her inşa ettiğiniz yapı aslında Türkiye'nin tam bağımsızlık yolundaki bir adımdır."

Gazze'de çocuklar hayatını kaybederken, İran'da bir okulun bombalanmasıyla masum insanlar yok olurken teknolojinin ve bilimin insanlık için değil yıkım için kullanıldığına dikkati çeken Ercan, şunları kaydetti:

"İşte tam bu noktada kadınlar olarak bizlerin önemi bir kat daha artıyor. Siz mühendisler ve mimar kadınlar olarak teknolojiyi ve bilimi yıkım için değil, inşa için. Silah için değil, şifa için. Savaş için değil, barış için kullanacaksınız. Türkiye'nin mazlumların yanında duran, adaleti savunan küresel duruşu sizlerin bu masalarda üreteceği insani projelerle, tasarlayacağınız insancıl şehirlerle daha da güçlenecektir."