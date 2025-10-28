Haberler

AK Parti, Cumhuriyet'in 102. yılına özel video hazırladı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
AK Parti, Cumhuriyet'in 102. yılına özel video hazırladı Haber Videosunu İzle
AK Parti, Cumhuriyet'in 102. yılına özel video hazırladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle video yayınladı. Atatürk'ün görüntülerinin de yer aldığı videoda Togg, Milli Hızlı Tren ve Milli Muharip Uçak KAAN'a da yer verildi.

  • AK Parti, Cumhuriyet'in 102. yılı için Milli Teknoloji Hamlesi kapsamındaki çalışmaları ve Türkiye'nin kazanımlarını anlatan bir video hazırladı.
  • Videoda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntüleri ve 'Milletimizi en geniş refah vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız.' sözleri yer aldı.
  • Videoda Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Milli Hızlı Tren ve Milli Muharip Uçak KAAN'ın görüntüleri kullanıldı.

Ak Parti, Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yürütülen çalışmalar ve Türkiye'nin kazanımlarının yer aldığı video hazırladı.

AK PARTİ'DEN 29 EKİM VİDEOSU

Partinin NSosyal hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Cumhuriyet ideallerimiz Türkiye Yüzyılı'nda gerçek oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı. Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yürütülen çalışmalarla, Türkiye'nin kazanımlarının anlatıldığı videoda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntüleri ve kendi sesinden "Milletimizi en geniş refah vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız." sözleri yer aldı.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Milli Hızlı Tren ve Milli Muharip Uçak KAAN'ın görüntülerinin yer aldığı videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şu ifadelerine de yer verildi:

"Cumhuriyet'e ve Gazi'nin hatırasına sahip çıkmanın en somut ifadesi, bu ülkeye ve millete verdiğiniz hizmetler, yaptığınız eserler, kazandırdığınız değerlerdir. Eğer bu ülkede, bölgemizi ve dünyayı kucaklayan siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri mirasına sahip çıkan birisi varsa o da biziz."

Kaynak: AA / Güncel
İsrail, Gazze'yi bombalıyor! Hamas'tan ilk açıklama geldi

Hamas'tan ilk açıklama geldi! Arabuluculara hayati bir çağrısı var
Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste

Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
Fenerbahçe Alexander Sörloth için düğmeye bastı

Süper Lig devi Sörloth'u alıyor
Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü

Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Fethiye'de sağanağın ardından gökyüzünde 'Mammatus Bulutları' görüldü

Sağanağın ardından gökyüzünde ortaya çıktı, gören gözlerini ayıramadı
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Netanyahu'dan Gazze için katliam emri! Saldırı başladı

Ateşkesi bozdu! Netanyahu'dan Gazze için katliam emri
Kayalıklardan sarkan kablolar korkuttu! 19 yıllık gerçek ortaya çıktı

Kayalıklardan sarkan kablolar korkuttu! 19 yıllık gerçek ortaya çıktı
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.