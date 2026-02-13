Haberler

AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Akın'dan Çukurova Belediyesine "yağmur" tepkisi

Cemal Akın, yağmur sonrası Çukurova'da yaşanan aksamaların halkı mağdur ettiğini belirterek, belediye yönetimini eleştirdi. Akın, alınması gereken önlemlerin neden zamanında alınmadığını sordu.

Ak Parti Çukurova İlçe Başkanı Cemal Akın, ilçede yağmur sonrası yaşanan aksamalarla ilgili belediyeye tepki gösterdi.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, yağmur sonrası ilçede yaşanan aksamaları halkın hak etmediğini belirtti.

Çukurova ilçesinde su basan yollardaki kanalizasyonların çağ dışı yöntemle açılmaya çalışıldığını savunan Akın, şunları kaydetti:

"Çukurovalı perişan oldu. Çukurova Belediye Başkanı iyi günde de kötü günde de ortada yok. Yolları, evleri su bastı. Yağmurun geleceğini meteoroloji günler öncesinden söyledi, niye önlem almadınız? Çukurova ilçesi sakinleri bunları hak etmiyor."

Kaynak: AA / Ahmet Kaan Temel - Güncel
