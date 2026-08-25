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Ahlatcı Dodurga'da ziyaretlerde bulundu

Ahlatcı Dodurga'da ziyaretlerde bulundu
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AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Dodurga Belediyesi ve ilçe teşkilatını ziyaret ederek muhtarların taleplerini dinledi. Belediye Başkanı Çetinkaya desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ahlatcı, Dodurga'ya yatırım desteğinin süreceğini belirtti.

Ak Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı Dodurga'da ziyaretlerde bulundu.

Dodurga Belediyesini ziyaret eden Ahlatcı, Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya'dan ilçede yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

Çetinkaya, ilçeye sağladığı destek ve katkılardan ötürü Ahlatcı'ya teşekkür etti.

Ardından AK Parti ilçe teşkilatını ziyarette parti yöneticileri ve ilçe köy muhtarları ile bir araya gelen Ahlatcı, muhtarların istek ve taleplerini dinledi.

Ahlatcı, burada yaptığı konuşmada, Dodurga'ya desteklerinin devam edeceğini ve yapılacak yatırımların takipçisi olacağını bildirdi.

Kaynak: AA
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