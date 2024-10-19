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AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan'dan 19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlaması

AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan'dan 19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlaması
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AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, muhtarların yerel yönetim ve halk arasındaki önemli köprüler olduğunu vurguladı. Muhtarların demokratik katılımın temel unsuru olduğunu belirten Gürkan, 2015'ten itibaren her yıl bu günün kutlandığını hatırlatarak, muhtarların kamu hizmetlerinin ulaştırılmasında üstlendiği kritik rolü senelik olarak dile getirdi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Gürkan mesajında, 160 yıl önce 1864'te kabul edilen Teşkil-i Vilayet Nizamnamesi ile kurulan muhtarlık müessesi ve muhtarlarının, mahalle ve köy sakinlerinin seçtiği, yerel yönetimin en güçlü temsilcileri olduğunu belirtti.

Vatandaşlar ile devlet arasında köprü görevi üstlenerek halkın taleplerini yetkililere ulaştırmada ve sorunların çözümünde çok önemli rol oynayan muhtarların demokratik katılımın en temel seviyesini oluşturduğunu vurgulayan Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla, 2015'ten itibaren 19 Ekim tarihinin her yıl "Muhtarlar Günü" olarak kutlandığını hatırlattı.

Gürkan, kamu hizmetlerinin köy ve mahallelere etkin şekilde ulaşması, toplumun huzur ve refahının sağlanması yolunda büyük özveriyle çalışan muhtarları, görev yaptıkları yerleşim alanlarının nabzını tutan, halkın sesi olan önemli birer figür olarak nitelendirdi.

Özellikle kırsal kesimde muhtarların, vatandaşların kamu hizmetlerine erişiminde önemli rol oynadığına işaret eden Gürkan, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun tarihsel süreç içinde gelişerek günümüze kadar ulaşan muhtarlık müessesi ve muhtarlar, yerel yönetimde önemli bir yere sahip olup, vatandaşların sorunlarına çözüm bulmak için çalışmaktadırlar. Devletin mahalle ve köy halkı üzerindeki gözü kulağı, eli kolu, sesi nefesi, mahalle ve köy halkının devlet nezdindeki temsilcisi olarak muhtarlarımızla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Bursa'mıza ve ülkemize nice güzel hizmetler üretmek için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Bu önemli görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren, demokrasimizin uçbeyleri tüm muhtarlarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılı günler diliyor, her birinin 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: AA / Sedat Gök - Güncel

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