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AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol Oyunu Kullandı

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AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi'ne ailesiyle gelen Demirkol, 1208 numaralı sandıkta oy verdi.

Demirkol, çıkışta yaptığı açıklamada, yerel seçimlerin Bolu ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Uzun bir maratonun ardından oylarını kullandıklarını vurgulayan Demirkol, "Huzur ve barış içerisinde seçim çalışması yaptık. Bu noktada tüm adaylarımıza teşekkür ediyorum. Sakin ve huzur şehri olarak görmek istediğimiz Bolu'muza yakışır bir seçim süreci atlattık." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Emin Demirkol AK Parti Türkiye Bolu Politika Güncel Haberler

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