Üye Girişi
Haberler

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol, Medya Evi'nde basın mensuplarıyla buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği Medya Evi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Demirkol, seçim çalışmaları ve projeler hakkında bilgiler verdi.

AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği Medya Evi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Medya Evini ziyaret eden Demirkol, Dernek Başkan Vekili Faruk Çidem ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

Gazetecilerle sohbet eden Demirkol, seçim çalışmalarıyla ilgili bilgiler vererek, proje tanıtımının şubat ayında yapılacağını kaydetti.

Seçim sürecini, proje bazlı yürüttüklerini vurgulayan Demirkol, "Ekibimiz sürecin başından beri, geceli gündüzlü aktif bir şekilde çalışıyor. İstanbul-Ankara'dan da bu teknik ekibimize destek geliyor. Bu teknik ekiplerimiz çalışıyor ve bunlarla ilgili bir proje tanıtım lansman programımız olacak, şubat ayının sonuna doğru. Bunun tarihini, il başkanlığımız duyuracak." ifadelerini kullandı.

Demirkol, projeler konusunda gerekli çalışmaları yaptıklarını vurgulayarak, sosyal belediyeciliği ön planda tutacaklarını, kentsel dönüşüm çalışmalarına çok önem verdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Emin Demirkol AK Parti Bolu Yerel Haberler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 2 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Serge Aurier kimdir? Serge Aurier kaç yaşında, nereli, mevkisi ne? Tunç Soyer DEM Parti'den mi aday olacak İZMİR? 2 Şubat Survivor ödül oyununu kim kazandı, 2 Şubat Perşembe ödül ne? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Şubat Perşembe 2024? Survivor kim kazandı? 2 Şubat Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Survivor CANLI izle! 2 Şubat Perşembe TV8 Survivor HD izleme linki! İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki! 0 rakam mı? Sıfır ( 0 ) rakam mıdır, sayı mıdır? Sıfır sayısı rakam olarak kabul ediliyor mu yoksa sayı mı? Şırdan hayvanın neresi? Şırdan nedir, ne demek? Şırdan hayvanın neresinden yapılıyor? Şırdan nasıl yapılır? Şırdan neyden yapılır? Şırdan tarifi! Rüyada cam kırılması görmek ne anlama gelir? Rüyada cam neye işaret ediyor? 8 Mart hangi burç? 8 Mart'ta doğanların burcu nedir? (Sekiz) 8 Mart yükseleni ne? 8 Mart burcu hangisi? 8 Mart burç özellikleri neler? 7 Mart hangi burç? 7 Mart'ta doğanların burcu nedir? (Yedi) 7 Mart yükseleni ne? 7 Mart burcu hangisi? 7 Mart burç özellikleri neler? 6 Mart hangi burç? 6 Mart'ta doğanların burcu nedir? (Altı) 6 Mart yükseleni ne? 6 Mart burcu hangisi? 6 Mart burç özellikleri neler? 5 Mart hangi burç? 5 Mart'ta doğanların burcu nedir? (Beş) 5 Mart yükseleni ne? 5 Mart burcu hangisi? 5 Mart burç özellikleri neler?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title