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AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, Osmangazi Mahallesi'ndeki TOKİ Konutlarında Vatandaşları Ziyaret Etti

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AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Osmangazi Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşlara ziyarette bulundu. Yaman, ziyarette vatandaşlara kente ilişkin projelerini anlattı ve Bilecik için sürdürülebilir kalkınma planları hazırladıklarını vurguladı.

Ak Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Osmangazi Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşlara ziyarette bulundu.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yaman ziyarette vatandaşlara kente ilişkin projelerini anlattı. Mahalleliler ise ziyaretinden dolayı Yaman'a teşekkür etti.

Mustafa Yaman, Bilecik'e güçlü temeller atarak kalıcı bir gelecek bırakmak istediklerini belirtti.

Kent için sürdürülebilir kalkınma planları hazırladıklarını vurgulayan Yaman, "Vatandaşlarımızın desteği ve katılımı ile hep birlikte Bilecik'i daha yaşanabilir, modern bir şehir haline getirmek için çalışacağız. Bilecik için çalışarak, kentin geleceğini inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.

Ziyarette Yaman'a, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, Belediye Meclisi üyesi adayları ile partililer eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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