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AK Parti Beypazarı'ndan Emniyet Müdürü Tufan'a Hayırlı Olsun Ziyareti

AK Parti Beypazarı'ndan Emniyet Müdürü Tufan'a Hayırlı Olsun Ziyareti
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AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Tufan'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Tufan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Tufan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Etili, ziyarette, Tufan'a hayırlı görevler dilediklerini söyledi.

Tufan da ziyaretleri dolayısıyla Etili ve beraberindekilere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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