Nasıroğlu: Geleceğe En Güzel Miras Huzur

Ak Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, muhtarlarla bir araya geldi.

Nasıroğlu, beraberinde AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ile merkeze bağlı Çarıklı köyünü ziyaret ederek çevre köylerin muhtarlarıyla buluştu.

Muhtarların talep ve sorunlarını dinleyen Nasıroğlu, köylerin ihtiyaçları ve bölgede yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Nasıroğlu, burada yaptığı konuşmada, bölgenin uzun yıllar boyunca çeşitli acılar yaşadığını belirterek, artık huzur ve kardeşliğin hakim olduğu bir gelecek inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Geçmişte insanların farklı kimlik ve düşünceler üzerinden karşı karşıya getirildiğini ifade eden Nasıroğlu, "Bu işin neticesinde kimse karlı çıkmaz. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Biz bu memleketin artık huzurunun olmasını istiyoruz." dedi.

Bölgede geçmişte yaşanan acıların yeni nesillere aktarılmaması gerektiğini vurgulayan Nasıroğlu, şunları kaydetti:

"Analar ağladı, çocuklarımız cezaevine girdi, kör bir kurşuna hedef oldu. Kimisi köylerini boşalttı gitti. O güzelim köyler, bahçeler, topraklar, çocukları kaybolan ve anaları babaları kaybolan insanlar gördük. Yeter. Biz artık bu memlekette daha güzel şeyler yaşansın istiyoruz. Birbirimize değer vereceğiz, birbirimizin dertleriyle ilgileneceğiz. Bu memleket hepimizindir."

Nasıroğlu, huzur ve refahın toplumun tamamına fayda sağlayacağını belirterek, "Bizim yaşadıklarımızı bizden sonraki nesiller yaşamaz. Bizden sonraki çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız en güzel miras huzurdur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kendi iradesiyle huzur ve kardeşlik yolunda önemli bir adım attığını belirten Nasıroğlu, Meclis'te sürece verilen desteğin önemli olduğunu söyledi.

Nasıroğlu, "Mecliste 590 milletvekilinin 467'si 'evet' diyorsa bu güçlü bir iradedir." dedi.

Kaynak: AA