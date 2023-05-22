Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, Gercüş'te düzenlenen köy şenliğine katıldı

AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, Gercüş'te düzenlenen köy şenliğine katıldı

Güncel Haberler

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Gercüş ilçesinin Yayladüzü köyünde geleneksel olarak düzenlenen şenliğe katıldı.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Gercüş ilçesinin Yayladüzü köyünde geleneksel olarak düzenlenen şenliğe katıldı.

Köyde vatandaşlarla bir araya gelen Nasıroğlu, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, böyle etkinliklerin insanların kaynaşmasına vesile olduğunu söyledi.

Daha sonra şenlikte yemek ikramı yapıldı.

Şenliğe, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, AK Parti İl Başkanı Akif Gür, Kayapınar Belde Belediye Başkanı Samir Özhan, Yayladüzü köyü muhtarı Mirza Yılmaz ile muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Batman Seçim Sonuçları
Batman Yerel Seçim Sonuçları 2019
Batman Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / İbrahim Torlak - Güncel

Milletvekili Yayladüzü Batman Gercüş Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title