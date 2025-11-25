Haberler

AK Parti Batman'da Muhtarlarla Toplantı Düzenledi

AK Parti Batman'da Muhtarlarla Toplantı Düzenledi
Güncelleme:
AK Parti Batman İl Başkanlığı, 'Muhtarlarımızla Gönül Gönüle' temalı bir toplantı düzenleyerek mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman'ın turizm potansiyelini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

AK Parti Batman İl Başkanlığınca, "Muhtarlarımızla Gönül Gönüle" temalı toplantı düzenlendi.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi, bir kafede düzenlenen toplantıda, mahalle ve merkez köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Muhtarlar, Nasıroğlu ve Şansi'ye öneri ve taleplerini iletti.

Batman'ın artık daha planlı, güçlü ve önünü gören bir şehir profili çizdiğini ifade eden Nasıroğlu, "Şehrimizin gelişmesi için hepimizin emeği var. Bu toprakları sevmek Allah rızası için birbirimizi sevmekle başlar. Biz el birliğiyle çalışırsak Batman hak ettiği yere mutlaka ulaşacaktır." dedi.

Nasıroğlu, kentin turizm potansiyelinin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bazı illerde oteller tamamen dolu. Batman'ın da bu pastadan pay alması lazım. Şehrimize otantik mekanlar, yeni konaklama alanlarının kazandırılmasına ihtiyaç var. Yerel kültürü yansıtan alanların artırılması turizmi canlandıracaktır."

Nasıroğlu, ulaşımda hafif raylı sistem için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıyla görüşmeler yürüttüklerini, alternatif bulvar ve çevre yolu çalışmalarının da sürdüğünü aktardı.

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel
Haberler.com
500

title
