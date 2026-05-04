AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, BANÜ'de kamu diplomasisini anlattı

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde (BANÜ) düzenlenen konferansta öğrencilerle bir araya geldi.

BANÜ İletişim Fakültesi tarafından Prof. Dr. Aziz Sancar Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Kamu Diplomasisi ve İletişim" başlıklı programda konuşan Canbey, kamu diplomasisinin küreselleşme ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte öneminin arttığını belirtti.

Artık devletlerin yalnızca birbirleriyle değil, toplumlarla da doğrudan iletişim kurduğunu belirten Canbey, bu süreçte çift yönlü iletişimin öne çıktığını vurgulayarak, "Kamu diplomasisi tek taraflı bir anlatım değil, karşılıklı etkileşime dayanan bir iletişim sürecidir. Türkiye uluslararası alandaki etkinliğini arttırıyor. Anadolu Ajansı, TRT, Yunus Emre Enstitüsü, TİKA ve YTB gibi kurumlarımız kamu diplomasisi faaliyetlerinde önemli roller üstleniyor." diye konuştu.

Kültürel unsurların da önemine işaret eden Canbey, şunları dile getirdi:

"Türk dizileri dünya genelinde ilgi görüyor ve bu içerikler Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlıyor. Dijitalleşmeyle birlikte yeni riskler de ortaya çıkıyor. Dezenformasyon ve yapay zeka kaynaklı içeriklerin hızlı yayılımına karşı doğru ve zamanında bilgilendirme büyük önem taşıyor. İletişim alanında kariyer hedefleyen öğrenciler, yazma, çekim ve üretim becerilerini geliştirmeli."

Program, soru-cevap bölümünün ardından Canbey'e teşekkür belgesi takdim edilmesi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.

Programa Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, BANÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, rektör yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Emin Erçakar, Prof. Dr. Ebru Kaya Mutlu ve Prof. Dr. Alparslan Serel, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Aydın, Genel Sekreter Faruk Küçük, diğer dekanlar, akademisyenler, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.