AK Parti Aydın İl Başkanlığı iftar programı yaptı

Ak Parti Aydın İl Başkanlığınca Kadir Gecesi dolayısıyla iftar programı yapıldı.

Efeler ilçesindeki Adnan Menderes Stadyumu yanındaki alanda yapılan programa, AK Parti Aydın milletvekili adayları Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen, Mustafa Abak, Mehmet Umut Tuncer, Duygu Göğde, Murat Gün ve Mehmet Arkun, AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten ile sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Programda dua edilmesinin ardından katılımcılar oruçlarını açtı.

Vatandaşlar burada milletvekili adaylarıyla fotoğraf çekildi.???????