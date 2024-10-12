Üye Girişi
Haberler

AK Parti Artuklu İlçe Kongresi'nde Yavuz Geylani Çaltekin Güven Tazeledi

AK Parti Artuklu İlçe Kongresi'nde Yavuz Geylani Çaltekin Güven Tazeledi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de düzenlenen AK Parti Artuklu 4. Olağan İlçe Kongresi'nde mevcut başkan Yavuz Geylani Çaltekin güven tazeledi. Kongrede konuşan AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, partinin yenilikçi yapısına vurgu yaparak AK Parti'nin her alanda ülkeye katkı sağladığını ifade etti.

Mardin'de AK Parti Artuklu 4. Olağan İlçe Kongresi'nde mevcut başkan Yavuz Geylani Çaltekin güven tazeledi.

Merkez Artuklu ilçesinde bir otelde düzenlenen kongrede, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Divan üyelerinin seçilmesinin ardından konuşan AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yapılan her bir kongrenin yeni bir kan değişimine ve yeni bir heyecana vesile olduğunu kaydeden Kılıç, şöyle konuştu:

"AK Parti bugün de yarın da bu yeniliklerle hep dimdik ayakta kalacaktır. Partimizin en öneli özelliklerinden biri de değişimi, yenilenmeyi kendi içinde başarabiliyor olmasıdır. Dünyanın bölgemizim ve ülkemizin şartları, ihtiyaçları ve imkanları değiştikçe AK Parti de bunu uygun şekilde politikalarını geliştirmekte, kadrolarını yetiştirmektedir. AK Parti olarak vazifemizi hakka ve halka hizmet olarak görüyoruz. Bu ülkedeki aklı ve vicdan olan herkes şu iyi bilir ki; demokraside, ekonomide, ulaşımda, sağlıkta, sporda ve benzeri konularda cumhuriyet tarihinden bu yana bu güzel ülkeye en fazla katkıyı AK Parti sağlamıştır. Biz eser bırakan bir partinin neferleriyiz. 23 yıldır bunu ispat ettik."

AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu da kongrenin ülkeye güç katmasını temenni etti.

Miroğlu, İsrail'in Filistin'e saldırılarına değinerek, "Bir yıldır bütün dünya bir soykırıma tanık ediyor. Dünya buna sessiz. İnsan hakları mücadelesine sahip Avrupa kamuoyunun bir takım gösterileri tamam, bunlar çok kıymetli şeyler. Ama politikalarına bakıyoruz asla Gazze'nin yanında değil. Filistin meselesi bir toprak meselesidir ve dünyayı değiştirecek. " ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu ise mevcut kadrolarını konsolide ederek çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, "Artuklu yine AK Parti'nin sancağını dalgalandıran bir kale olacak. Yılmadan usanmadan hak ve adalet üzerine çalışarak yol yürüyeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından tek listeyle girilen kongrede, Çaltekin AK Parti Artuklu İlçe Başkanlığı görevine seçildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

Yerel Haberler İnsan Hakları Milletvekili Faruk Kılıç Politika AK Parti Artuklu Güncel mardin Yaşam

İstanbul'da Cümülonimbus paniği: Pilotlar havada tur atıyor iniş yapamıyor

Pilotlar bulutlardan kaçmak için havada tur attı

 Çeçenistan'da benzin istasyonu infilak etti: Ölenler arasında çocuklar var

Benzin istasyonunda ülkeyi alarma geçiren patlama

 İsrail'den siber saldırı bekleyen İran tüm cihazları yasakladı

İran, İsrail korkusuyla tüm cihazları yasakladı
Baro Genel Kurulu'nda avukatlar birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu

Baro Genel Kurulu'nda avukatlar birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
EXXEN canlı maç izle! (UEFA ULUSLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 12 Ekim EXXEN spor canlı izle Polonya Portekiz maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Polonya Portekiz maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İspanya Danimarka maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) İspanya Danimarka maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Dmitry Bivol vs Artur Beterbiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hırvatistan İskoçya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Hırvatistan İskoçya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yalı Çapkını 78. bölüm neden yok? 13 Ekim Diyarbakır Mitingi yapılacak mı, iptal mi? Gönül Dağı Halime kimdir, kaç yaşında? Hangi bakanlar değişecek? Cumartesi hangi diziler var? 12 Ekim Cumartesi TV'de bu akşamki diziler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.