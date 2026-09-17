Haberler

AK Parti Antalya Milletvekili Uslu, Batı Antalya'daki yol çalışmalarını inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Batı Antalya'da Çatallar-Kasaba Yolu'nun Ernez-Çamlıbel kesiminde devam eden yol genişletme ve iyileştirme çalışmalarını inceledi.

Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Batı Antalya'da Çatallar-Kasaba Yolu'nun Ernez-Çamlıbel kesiminde devam eden yol genişletme ve iyileştirme çalışmalarını inceledi.

Uslu, burada yaptığı açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğü koordinesinde sürdürülen çalışmalarla, Finike ve Kaş'ın mahallelerini birbirine bağlayan Çatallar-Kasaba güzergahının yol standardının yükseltildiğini söyledi.

Yolun bölge açısından öneme sahip olduğunu belirten Uslu, "Batı Antalya'mızda, tarihi adıyla Teke İli'nde önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Çatallar-Kasaba yolu yeni bir güzergah değil. Finike-Kaş sahil yolu yapılmadan önce bölge insanımızın kullandığı tarihi ulaşım yollarından biriydi. Bugün de sahil yoluna alternatif bir güzergah niteliği taşıyor. Bu yolu günümüzün ulaşım standartlarına kavuşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeşilköy, Dağbağ, Çağman, Dirgenler, Kasaba, Çamlıbel, Gürsu, Ortabağ, Yazır, Ernez, Doğantaş ve Karadağ başta olmak üzere güzergahtaki çok sayıda mahallenin projeden faydalanacağını aktaran Uslu, bu mahallelerde son yıllarda bal üretimi ve yaş sebze üretiminin önemli ölçüde arttığını, bölgenin kaliteli narlarının burada yetiştiğini dile getirdi.

Özellikle kapya biber üretiminde bu coğrafyanın öne çıktığını, yolun standardının yükselmesiyle hem vatandaşların daha güvenli ve konforlu seyahat edeceğini hem de üreticinin alın teriyle yetiştirdiği ürünlerin pazarlara daha hızlı ve kolay ulaşacağını anlatan Uslu, şunları kaydetti:

"Bu yol sadece iki noktayı birbirine bağlayan bir yol değil tarihi geleceğe, mahallelerimizi şehirlere, üretimi pazara bağlayan bir güzergahtır. Ak Parti'nin siyaseti eser ve hizmet siyasetidir. Batı Antalya'mızın ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyoruz."

Milletvekili Uslu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destekleri için şükranlarını sunduğunu dile getirdi.

Çamlıbel-Ernez arasındaki çalışmaları inceleyen Uslu'ya, Finike Kaymakamı Mehmet Soylu, Ak Parti Finike İlçe Başkanı Hakan Bayar ve Karayolları ekipleri eşlik etti.

Kaynak: AA
İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık alev aldı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ordusu Doğu Pasifik’te karteller tarafından kullanılan bir tekneyi daha batırdı

Kartelin yüzen yakıt istasyonuna baskın! ABD ordusu batırdı
Kadir İnanır'ın 28 mirasçısına soğuk duş

Kadir İnanır'ın 28 mirasçısı şokta

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kamyonun nehre düşmesi sonucu 33 kişi hayatını kaybetti

Yasak olmasına rağmen yolcu taşıyordu! Kamyon nehre düştü: 33 ölü
Putin'e şok! 'Rusya kahramanı' dron saldırısında öldürüldü

Putin'in kahramanına kanlı pusu! O anları dünyaya servis ettiler
Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Provokasyonlara dikkat, çok kritik bir sürece giriyoruz

Erdoğan açık açık uyardı: Çok kritik bir sürece giriyoruz
Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray'ın kapısını Osimhen için çalacaklar

Bu nereden çıktı şimdi! Taraftarı endişelendiren haber

Cansu öğretmenin kahreden sonu! Bebeği daha 3 aylıktı

Cansu öğretmenden kahreden haber! Bebeği daha 3 aylıktı