AK Parti Antalya Milletvekili Çokal, sağlık problemi yaşayan 6 yaşındaki Mert'e destek oldu

AK Parti Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal, Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan ve henüz tanısı konulamayan hastalıkla mücadele eden 6 yaşındaki Mert Kendir'in tedavi sürecine destek verdi.

Mehtap ve Mücahit Kendir çiftinin ikinci çocukları Mert Kendir'in tek başına hareket etmekte ve konuşmakta zorlanması nedeniyle eğitim ve sağlık problemleri yaşadığını öğrenen Çokal, aile ile iletişime geçti.

Önce çocuğun sağlık gelişimi hakkında aileden bilgi alan Çokal, tedavi süreci için de gerekli adımları attı. Dil ve konuşma terapisi, fizyoterapi ve uzman hekimlerle yapılacak görüşmeler için planlama yapıldı. Ayrıca sosyal destekler için de çalışmalar başlatıldı.

Mert Kendir ile bir araya gelen Çokal, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hayatta bir çocuğun gülümsemesinden daha büyük bir mutluluk, bir çocuğun kalbinden daha geniş bir umman yoktur.' sözlerinde ifade ettiği gibi Kepez'de yaşayan Mert evladımızın gülümsemesine vesile olduk. Onun ve ailesinin yüzünün gülmesi için yanlarında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.