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AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, Çorum'un Bayat ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu

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AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, Bayat ilçesine ziyaret gerçekleştirerek, partililerle bir araya geldi ve ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca esnafı ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi. Kadın ve gençlerle de bir araya gelen Aydemir, AK Parti'nin kadınlara ve gençlere yönelik projelerini anlattı.

Ak Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, Çorum'un Bayat ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

"Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında ilçeye gelen Aydemir, AK Parti Bayat İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Daha sonra Kaymakam Hakan Bahçe ve Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü'yü ziyaret eden Aydemir, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aydemir, daha sonra esnafı ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Ziyaret kapsamında ilçedeki kadın ve gençlerle bir araya gelen Aydemir, AK Parti'nin kadınlara ve gençlere yönelik hayata geçirdiği projeler hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Zehranur Aydemir Milletvekili Politika AK Parti Ankara Güncel Bayat

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