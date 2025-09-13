AK Parti Ankara Milletvekili Yıldız'dan Havza'ya ziyaret

Ak Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Samsun'un Havza ilçesini ziyaret etti.

Havza'da bir dizi ziyaret gerçekleştiren Yıldız, AK Parti Samsun İl ve Kadın Kolları yöneticilerinden oluşan heyetle Havza İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Yıldız, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen ile parti yöneticileri ve belediye meclis üyeleri ile bir araya geldi.

İkiz, ilçe hakkında Yıldız'a bilgi verdi.

Yıldız, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında düzenlenen programın önemine değinerek, "Ülkemizin geleceği adına Türkiye Yüzyılı Buluşmaları çok önemli. İnşallah hep birlikte partimiz, davamız ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Yıldız ve beraberindekiler, daha sonra Havza Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek oda başkanı Erkan Acar ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.

Heyet, şehit polis memuru Recep Şahin'in ailesine de ziyarette bulundu.

Yıldız, şehit babası Nuri Şahin'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubunu teslim etti.