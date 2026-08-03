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AK Parti Milletvekili Yıldız'dan Beypazarı ve Nallıhan Ziyareti

AK Parti Milletvekili Yıldız'dan Beypazarı ve Nallıhan Ziyareti
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AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Ak Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Yıldız, Beypazarı Muhtarlar Derneği'ne yaptığı ziyarette Dernek Başkanı Kazım Uysal ve muhtarlarla görüştü.

Muhtarlarla sohbet edip talepleri dinleyen Yıldız, daha sonra Beypazarı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Uysal ile bir araya geldi.

Ak Parti'li Yıldız, Nallıhan ilçesinde de halk pazarını gezdi, esnafın sorunlarını not aldı.

Ziyaretlerde Yıldız'a, AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili ve Nallıhan İlçe Başkanı Fatih Ünal ile teşkilat mensupları eşlik etti.

Kaynak: AA
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