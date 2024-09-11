Üye Girişi
Haberler

Osman Gökcek Dodurga'da Ziyaretlerde Bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökcek, Çorum'un Dodurga ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu. Türkiye Buluşmaları programı kapsamında partilileriyle bir araya gelen Gökcek, kaymakam ve belediye başkanıyla istişare etti, esnafla sohbet etti ve şehit polis Gökhan Çakıcı'nın ailesini ziyaret etti.

Ak Parti Ankara Milletvekili Osman Gökcek, Çorum'un Dodurga ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

"Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında ilçeye gelen Ekmekci, AK Parti Dodurga İlçe Başkanlığında partilileriyle bir araya geldi.

Burada partili yöneticilerle yaptığı istişare toplantısının ardından Kaymakam Hakan Vatansever'i ve Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya'yı ziyaret eden Gökcek, sorun ve talepler hakkında bilgi aldı.

Gökcek, daha sonra ziyaret ettiği esnafla sohbet etti, taleplerini dinledi.

2015'te Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarının bulunduğu eve düzenlenen operasyonda şehit düşen polis memuru Gökhan Çakıcı'nın ailesini ziyaret eden Gökcek, ziyaretin ardından ilçeden ayrıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Milletvekili AK Parti Politika Dodurga Güncel Ankara

Narin'in amcası Erhan Güran: Abla Tülin merdivenden düşerek ölmedi

Merdivenden düşerek ölmemiş! İşte Narin'in ablasının ölüm nedeni

 İtirafçının eşi konuştu! Üvey anne 'Salim tutuklandı kocan da tutuklanacak' demiş

İtirafçının eşi konuştu! "Salim tutuklandı kocan da tutuklanacak"

 Üç Bakan, Diyarbakır'da Narin'in kabrini ziyaret etti! Narin'in hiçbir akrabası ile görüşmediler

Narin'in hiçbir akrabası ile görüşmediler!
Meta'dan Narin açıklaması! Amca Salim Güran'ın sildiği Whats App mesajları istenmişti

Cinayeti Whats App mesajları çözebilirdi! Meta'dan 'Narin' açıklaması
Mersin'de deprem mi olacak, ne zaman olacak? Mersin'de deprem mi bekleniyor? Mersin deprem tatbikatı ne zaman? Mersin derem tatbikatı sms mesajı nedir? 7.0 deprem tatbikatı ne zaman yapılacak? 1 Aralık yükseleni nedir? 1 Aralık yükselen burcu 1 Kasım yükseleni nedir? 1 Kasım yükselen burcu 1 Ekim yükseleni nedir? 1 Ekim yükselen burcu 1 Eylül yükseleni nedir? 1 Eylül yükselen burcu 1 Ağustos yükseleni nedir? 1 Ağustos yükselen burcu Fırtınanın İçinde filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Fırtınanın İçinde filmi ne zaman, nerede çekildi? 1 Temmuz yükseleni nedir? 1 Temmuz yükselen burcu 1 Haziran yükseleni nedir? 1 Haziran yükselen burcu 1 Mayıs yükseleni nedir? 1 Mayıs yükselen burcu
title