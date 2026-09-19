AK Parti Ankara Milletvekili Baykoç Havza'yı ziyaret etti

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AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Samsun'un Havza ilçesini ziyaret etti.

Baykoç, AK Parti Havza İlçe Başkanlığında düzenlenen toplantıya katılarak, ilçe başkanı Aziz Pekşen, gençlik kolları Başkanı Abdulbaki Akay ve partililerle bir araya geldi.

Baykoç, daha sonra Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çöerkçioğlu ve Pekşen ile esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet edip sorun ve isteklerini dinledi.

Esnaf ziyareti sırasında 19 Eylül Gaziler Günü programından dönen gazilerle karşılaşan Baykoç, gazilerle bir süre sohbet etti.

Daha sonra Memduhiye Mahallesi'nde üye ziyareti gerçekleştirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen teşekkür belgeleri veren Baykoç, 2020'de Van'ın Çatak ilçesinde terör operasyonunda şehit düşen Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top'un ailesini de ziyaret etti.

Kaynak: AA