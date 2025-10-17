AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi Toplantısı

Ak Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi.

Ak Parti Kongre Merkezi'ndeki toplantıda konuşan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, AK Parti teşkilatı olarak "Ankara sahipsiz" kavramını kökünden silmek zorunda olduklarını söyledi.

AK Parti teşkilatı varken Ankara'nın sahipsiz olamayacağını belirten Oktay, "Ankara'ya sahip çıkanlar olmazsa bile, Ankaralının yetki verdiği AK Parti teşkilatları olarak biz sahip çıkacak mıyız? Eğer biz sahip çıkamazsak, çıkmazsak sahipsiz memleketin batması haktır. Başkası gelip bizim adımıza emaneten verilen Ankara'yı ve o emanete ihanet edenlerden o emaneti geri kimse alamaz. Bunu biz yapacağız." diye konuştu.

İsrail'in, Gazze'deki soykırımına tepki gösteren Oktay, Gazze'nin yeniden inşa süreciyle ilgili şunları kaydetti:

"İsrail terör devletinin, o yıktığı yerlerin yapımıyla ilgili maliyete kendisinin katlanması gerekir. İsrail, tazminat ödemek zorundadır. Bu kadar basit olmamalı. 'Ben geldim, yıktım, ondan sonra da gidiyorum, gelin tekrar siz buraları temizleyin.' Böyle bir dünya olamaz. Cumhurbaşkanımızın da dik duruşu buradadır. Sen daha yaptığın pislikleri temizlemeden gelip barış masasına oturacaksın... Tabii ki orada dik duruşunu sergileyecek Cumhurbaşkanımız, tabii ki uçağı pas geçecek. Birisinin bu dik duruşu sergilemesi gerekiyor. Bu dik duruşu sergileyen ülke Türkiye'dir, lider Recep Tayyip Erdoğan'dır."

Türkiye'nin barış masalarının baş rol oyuncusu olduğunu vurgulayan Oktay, "Bundan böyle savaş onların işi, barış bizimdir. Haksızlık karşısında susmak onların, adalet için sesini yükseltmek bizimdir. Bombalar onların, vicdanlar bizimdir. Tehdit etmek onların yöntemi, merhamet etmek bizimdir. Öldürmek onların usulü, yaşatmak bizimdir. Duvar örmek onların marifeti, dostluk köprüleri kurmak bizimdir. Korku yaymak onların aracı, cesaret bizim mirasımızdır. Yıkım onların vaadi, diriliş bizim misyonumuzdur. İnşallah dirilen, şahlanan, kalkınan bir Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı'nda Cumhurbaşkanımızın, liderimizin öncülüğünde hep birlikte gerçekleştireceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.

"Terörsüz Türkiye bir slogandan ibaret değil"

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ise "Sevdamız Ankara" mottosuyla 3 ay boyunca sahada olduklarını ve vatandaşın derdini dinlediklerini söyledi.

Gittikleri her yerde Ankara'nın sorunlarıyla ilgili kendilerinden medet uman vatandaşlarla karşı karşıya kaldıklarını anlatan Çam, Ankara Büyükşehir Belediyesinin çözmesi gereken her sorunda kendilerinin muhatap alındığını belirtti.

Çam, altyapı, trafik ve su kesintileriyle yüzleşen bir Ankara'yı hak etmediklerini ifade etti.

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Çam, şöyle devam etti:

"'Terörsüz Türkiye' dediğimiz şey bir slogandan ibaret değil. Bu süreci kimsenin baltalamasına, davranışlarıyla, sözleriyle sürece helal getirmesine hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. İnşallah annelerin ağlamadığı, iç cephenin daha kuvvetli bir hale geldiği bir dönem bizi bekliyoruz. Hepimizin sahada anlatması lazım Terörsüz Türkiye sürecini. Şehit ailelerimizin, gazilerimizin yanındayız. İnşallah bununla ilgili çalışmalarımız da devam edecek."

"Başkent adeta bir boş kente, boş köye dönüyor"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da sadece bir toplantı için değil, bir yürüyüşü büyütmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Ankara'daki her ilçe, mahalle, sokak ve binada iz bıraktıklarını belirten Özcan, teşkilatlarının her bir ferdinin gece gündüz demeden milletin gönlüne dokunduğunu ifade etti.

Hakan Han Özcan, "Birileri mazeret üretiyor, biz çözüm üretiyoruz. Birileri konuşuyor, biz çalışıyoruz. Birileri fitne üretiyor, biz hakkı haykırıyoruz." dedi.

Ankara'nın her köşesinde AK Parti belediyeciliğinin hizmet anlayışının görüldüğünü dile getiren Özcan, "Ne yazık ki bunlar geldiler bizim AK Parti döneminde yapmış olduklarımızı bırakın üstüne koymayı, inşa etmeyi, mevcudu bile muhafaza edemediler. Başkent adeta bir boş kente, bir boş köye dönüyor. Başkentin marka değerini her geçen gün yükseltelim derken, onlar her defasında aşağıya çekiyorlar." diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, bazı AK Parti Ankara milletvekilleri, AK Parti'li ilçe belediye başkanları ve partililer de katıldı.