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AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan Aday Listelerini Teslim Etti

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AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için partisinin Ankara Büyükşehir Belediyesi ve 25 ilçesine ilişkin aday listelerini Ankara İl Seçim Kuruluna teslim etti.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için partisinin Ankara Büyükşehir Belediyesi ve 25 ilçesine ilişkin aday listelerini Ankara İl Seçim Kuruluna teslim etti.

Özcan, aday listelerini sunmalarının ardından yaptığı açıklamada, başkentin 25 ilçesine ilişkin adaylarını ve meclis üyeleri listelerini teslim ettiklerini bildirdi.

Hayırlı bir yarış olmasını dileyen Hakan Han Özcan, "Bu demokrasi yarışında kırmadan, incitmeden Türkiye'nin birliğini, beraberliğini ve güzel mozaiğini tesis ederek, demokrasiyi güzel bir şekilde hep beraber yaşayacağımıza inancımız tamdır." dedi.

"Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok'u ve diğer adaylarının seçildiği bilgisini 31 Mart akşamı liderlerine bildirmek istediklerini" söyleyen Özcan, Ankara'ya yakışan hizmetlere, eserlere, güzel projelere imza atmayı amaçladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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