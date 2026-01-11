Haberler

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı gazetecilerle bir araya geldi

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı gazetecilerle bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi. Milletvekilleri de katıldığı etkinlikte, gazetecilerin önemine vurgu yapıldı.

Ak Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin, milletvekilleri ve partililer 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

İl Başkanı Şahin, Atlı Spor Kulübünde yaptığı konuşmada, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Daha sonra AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Hasan Arslan, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, Afyon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Artuk da birer konuşma yaptı.

Program toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Mustafa Bayer - Güncel
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek

Komşu alev alev yanarken bu iddia tansiyonu iyice yükseltecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tepkiler çığ gibi! Oosterwolde'den olay yaratacak Icardi paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Jayden Oosterwolde'den olay yaratacak paylaşım
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
Şehit annesi ve kızını otobüse almayan şoföre silahlı saldırı

Tepkilerin odağındaki şoföre saldırı! Gündem yaratacak Peker detayı
Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Ömür boyu futboldan men

Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Eşi benzeri görülmemiş ceza
Tepkiler çığ gibi! Oosterwolde'den olay yaratacak Icardi paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Jayden Oosterwolde'den olay yaratacak paylaşım
Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor

Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor
İstanbul'un göbeğindeki AVM'de korkunç olay! 2. kattan düşen genç hayatını kaybetti

İstanbul'un göbeğindeki AVM'de korkunç olay