AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı gazetecilerle bir araya geldi

Ak Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin, milletvekilleri ve partililer 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

İl Başkanı Şahin, Atlı Spor Kulübünde yaptığı konuşmada, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Daha sonra AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Hasan Arslan, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, Afyon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Artuk da birer konuşma yaptı.

Program toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.