AK Parti Adana İl Başkanı Dağlı'nın annesinin cenazesi defnedildi

Ak Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı'nın 78 yaşında hayatını kaybeden annesi Gülcan Dağlı'nın cenazesi toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Yüreğir Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Dağlı için Buruk Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Dağlı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Yavuz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bazı milletvekilleri, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar ile ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın kıldırdığı namazın ardından Gülcan Dağlı'nın cenazesi toprağa verildi.

Cenaze töreninin ardından AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı ve babası Hasan Dağlı, taziyeleri kabul etti.