AK Parti Adana İl Başkanı Ay'dan Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar hakkında iddialar

Ak Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında bazı iddialarda bulunarak, "Şimdi Ak Parti'mizin ve Cumhur İttifakı'mızın güçlü olduğu mahallelere Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarını göndermek suretiyle 'Halk Kart' adı altında vatandaşlara, duygularını istismar ederek, harçlık dağıtma işine girmiş." dedi.

Mehmet Ay ve MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, AK Parti İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın muhtarlarla iletişime geçtiğini iddia eden Ay, şöyle konuştu:

"Adana Büyükşehir Belediye Başkanı bizzat kendisi ve yönetimdeki arkadaşlar marifetiyle muhtarlarımızı arayarak 'Sizin mahallenizde Kemal Kılıçdaroğlu'na, Millet İttifakı'na şu kadar sayıda oy çıktı. 28 Mayıs'ta bu oy sayısını arttırırsanız mahallenizde göstereceğin kişiyi işe alırım' veya 'Mahallene hizmet ederim' diyerek siyasette hiç olmayan, görmediğimiz, alışık olmadığımız bir durumu Adana'mıza bir kez daha yaşatmıştır."

AK Parti İl Başkanı Ay, vatandaşların parasının siyasi emeller için kullanıldığını öne sürerek şunları kaydetti:

"Şimdi AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakı'mızın güçlü olduğu mahallelere Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarını göndermek suretiyle 'Halk Kart' adı altında vatandaşlara, duygularını istismar ederek, harçlık dağıtma işine girmiş. Araçların bütün bilgileri, videoları var. Videoları da paylaşırız. Belediye çalışanları bunlar, yani hiç utanmadan, sıkılmadan, millete hizmet edecekken belediyedeki tüyü bitmemiş Adanalının paralarını kendi siyasi çalışanları ve ajanlarıyla vatandaşa göndererek çok nahoş şekilde 'Bunlardan kurtulmamız lazım. Bu size verdiğimiz yardım çeklerini kullanın. 28 Mayıs'ta eğer sizin mahallenizde daha çok oy alırsak bu yardımların mislini size getireceğiz.' diyerek vatandaşlarımızı bu şekilde kandırmak suretiyle Adanalı vatandaşlarımızın parasını bu siyasi emellerine kullanıyorlar. Vatandaşlarımız bunlara prim veriyor mu? Vermiyor."