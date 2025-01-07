AJet'ten Cezayir'e İlk Uçuş Melodisi

AJet, Kuzey Afrika'da büyüme hedefi doğrultusunda yeni yılın ilk hat açılışını Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Cezayir'e yaptı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Cezayir Huari Bumedyen Havaalanı'na düzenlenen ilk sefer törenle gerçekleştirildi. İstanbul'dan kalkan ilk uçak, 3,5 saatlik uçuşun ardından Cezayir'e indi. Uçak, Cezayir Huari Bumedyen Havaalanı'nda su takı ile karşılandı.

Burada düzenlenen törene, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Cezayir Huari Bumedyen Havaalanı Üst Yöneticisi Mokhtar Said Mediouni ile AJet ve havalimanı yöneticileri katıldı.

Küçükyılmaz, konuşmasında, AJet'in yeni hattı ile Türkiye-Cezayir arasındaki güçlü ve dostane ilişkilerde yeni bir aşamaya ulaşıldığını aktardı.

Yeni hattın iki ülke için önemine değinen Küçükyılmaz, Cezayir-Sabiha Gökçen Havalimanı seferlerinin, İstanbul'un Asya yakasına doğrudan ve pratik bir erişim sunduğunu dile getirdi.

Küçükyılmaz, yeni hattın seyahatleri kolaylaştırmakla kalmayıp, ticaret, turizm ve iki ülke arasındaki kültürel işbirliği için de yeni ufuklar açacağına inandığını söyledi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Cezayir'e uçan ilk hava yolu olan AJet, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki büyüme serüveninde 11 yeni dış hattı uçuş ağına ekledi.

İstanbul-Cezayir güzergahında karşılıklı haftada 5 gün sefer düzenleyen AJet, bu uçuşlarla her iki ülkenin turizm ve ticaret hacmine katkı sağlamayı hedefliyor.