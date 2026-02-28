Haberler

AJet, 5 ülkeye seferlerini iptal etti

Güncelleme:
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası AJet, 28 Şubat-2 Mart 2026 tarihleri arasında İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Birleşik Arap Emirlikleri seferlerini iptal etti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını arttırması ve Orta Doğu'daki ülkelerin hava sahasını kapatması nedeniyle AJet; İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Birleşik Arap Emirliklerine yapacağı seferleri iptal ettiğini duyurdu.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, "ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında bölgede artan güvenlik riskleri nedeniyle, 28 Şubat-2 Mart 2026 tarihleri arasındaki İran, Irak, Suriye ve Lübnan seferlerimiz ile 28 Şubat tarihli Birleşik Arap Emirlikleri seferimizi iptal etme kararı aldık. Bölgedeki durum yakından takip edilmekte olup ek iptaller de söz konusu olabilir. Yolcularımız güncel uçuş bilgilerine resmi kanallarımız üzerinden ulaşabilir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
