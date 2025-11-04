AJet Filosunu Yeni Boeing 737-8 MAX Uçaklarıyla Güçlendiriyor

Harun ŞAHBAZOĞLU / İSTANBUL, –AJet'in filosuna katacağı TC-OHH tescilli Boeing 737-8 MAX tipi uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. İstanbul'a gelen 7'nci uçak, kabin donanımları ve koltuk montajı işlemlerinin ardından tarifeli seferlere başlayacak.

Türkiye'nin en genç havayolu şirketi AJet, filosunu yeni nesil uçaklarla güçlendirmeye devam ediyor. AJet'in fabrika çıkışlı yedinci uçağı TC-OHH tescilli Boeing 737-8 MAX, bugün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Yaklaşık 13 saat süren uçuşun ardından İstanbul'a ulaşan uçak, kabin donanımları ve koltuk montajı işlemlerinin tamamlanmasının ardından tarifeli seferlerde hizmete başlayacak. AJet'in genç filo yapılanması kapsamında, son 3 ayda TC-OHA, TC-OHB, TC-OHC, TC-OHD, TC-OHE, TC-OHF ve TC-OHH'nin filosuna dahil ederek yeni uçak sayısını 7'ye çıkardı. Şirket, yıl sonuna kadar 3 fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX tipi uçağı daha filosuna katarak sayıyı 10'a çıkarmayı hedefliyor.

'FİLOMUZUN YÜZDE 76'SI YENİ NESİL UÇAKLARDAN OLUŞACAK'

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, "Eylül ayından beri bu 7'nci yeni nesil MAX uçağımız filomuza bugün katılmış bulunuyor. Yıl sonuna kadar 3 tane daha yine MAX uçağımız gelecek ve önümüzdeki sene bunlara ilave olarak 37 tane yine yeni nesil MAX uçaklarımız geliyor. ve bunun yanında 17 tane A321 NEO uçağımız olacak. 7 tane de A321 NEO uçaklarımız olacak. Böylelikle önümüzdeki sene filomuzun yüzde 76'sı yeni nesil uçaklardan oluşacak. Şöyle düşünün 103 uçaklık bir filoya ulaşacağız ve bunu 78 tanesi yeni nesil uçaklardan meydana gelmiş olacak. Tabii ki elimizdeki 25 tane eski nesil uçakları da şu anda yine yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda bunları da daha hızlı nasıl yenileyebiliriz? Alternatiflerine bakılıyor. Önümüzdeki sene muhtemelen bu yeni nesil yüzde 76 olan uçak oranımızı daha yukarı çekmeye çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu gelen uçaklarımızın biri de şöyle bir özelliği var. Bunların tamamı seralopa dediğimiz uçaklar koltuksuz geliyorlar. Bu uçaklar geldikten sonra yine Türk Hava Yolları'nın iştiraki olan TSL firmamızın yüzde yüz milli sermayeyle geliştirdiği bizim Türk mühendislerimizin geliştirdiği miligram koltukları takılacak. ve önümüzdeki sene yolcularımıza daha konforlu yeni uçaklarla, yeni koltuklarla hizmet vermeye devam edeceğiz. Filomuzu aslında biz biliyorsunuz 31 Mart 2024 operasyona başlamıştık. Bir buçuk yıl içerisinde daha hızlı yenilemeyi istiyorduk. Fakat üreticilerin teslim sürecinde çıkan sorunlar nedeniyle bu projemiz biraz aksadı. Ama önümüzdeki seneden itibaren artık böyle bir aksamayı ön görmüyoruz. Ortalama aylık 5 uçak teslim alacağız şu anki plana göre ve filomuzu hemen hızlı bir şekilde gençleştirmeye hedefliyoruz" dedi.