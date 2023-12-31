Aizanoi Antik Kenti'ni Bu Yıl 43 Bin 269 Kişi Ziyaret Etti

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'ni bu yıl 43 bin 269 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012 yılında dahil edilen antik kent, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapıyor.

Kütahya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği antik kenti bu yıl, 43 bin 269 kişinin ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu ve Kütahya Valiliğinin desteğiyle, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından Gürok Turizm ve Madencilik AŞ ile Halk Yatırım sponsorluğunda sürdürülen kazı çalışmaları bu sezon ağırlıklı olarak agora (çarşı) ve Koca Çay'da yapıldı.

Kazı çalışmalarında ise Roma dönemine ışık tutan yeni eserler ortaya çıkarıldı.