Air China, Çin'in Chongqing Kenti ile Filipinler'in Başkenti Manila Arasında Direkt Uçuş Başlatacak

MANİLA, 14 Mart (Xinhua) -- Çinli havayolu şirketi Air China, 1 Mayıs'tan itibaren Çin'in güneybatısındaki Chongqing ile Filipinler'in başkenti Manila arasında yeni bir direkt uçuş hizmeti başlatacak.

Çin'in Filipinler Büyükelçiliği cuma günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, haftada dört kez sefer gerçekleştirilecek yeni rotanın, Çin'in güneybatısındaki yolcuların için Manila'ya aktarmasız, rahat ulaşım sağlayacağını belirtti. Açıklamada Filipinler'deki Boracay ve Cebu gibi popüler adreslere de kolay bağlantı imkanı sunulduğu vurgulandı.

Açıklamada söz konusu rotanın, Chongqing'in eşsiz manzaralarını ve Çin'in batısındaki diğer önemli turistik noktaları keşfetmek isteyen Filipinli turistler için doğrudan bir kapı açtığı da vurgulandı.

Hattın, turizmin ötesinde Çin'in batısı ile Filipinler arasında ekonomik işbirliği ve kültürel etkileşimi artırmasının beklendiği de ifade edildi.

