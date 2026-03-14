Haberler

Air China, Çin'in Chongqing Kenti ile Filipinler'in Başkenti Manila Arasında Direkt Uçuş Başlatacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çinli havayolu şirketi Air China, 1 Mayıs'tan itibaren Chongqing ile Manila arasında haftada dört kez direkt uçuş seferleri düzenleyecek. Yeni rota, yolculara aktarmasız ulaşım sağlayarak, Filipinler'deki popüler tatil bölgelerine kolay bağlantılar sunacak.

MANİLA, 14 Mart (Xinhua) -- Çinli havayolu şirketi Air China, 1 Mayıs'tan itibaren Çin'in güneybatısındaki Chongqing ile Filipinler'in başkenti Manila arasında yeni bir direkt uçuş hizmeti başlatacak.

Çin'in Filipinler Büyükelçiliği cuma günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, haftada dört kez sefer gerçekleştirilecek yeni rotanın, Çin'in güneybatısındaki yolcuların için Manila'ya aktarmasız, rahat ulaşım sağlayacağını belirtti. Açıklamada Filipinler'deki Boracay ve Cebu gibi popüler adreslere de kolay bağlantı imkanı sunulduğu vurgulandı.

Açıklamada söz konusu rotanın, Chongqing'in eşsiz manzaralarını ve Çin'in batısındaki diğer önemli turistik noktaları keşfetmek isteyen Filipinli turistler için doğrudan bir kapı açtığı da vurgulandı.

Hattın, turizmin ötesinde Çin'in batısı ile Filipinler arasında ekonomik işbirliği ve kültürel etkileşimi artırmasının beklendiği de ifade edildi.

Kaynak: Xinhua
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu

8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla ilgilenen cemaate tepki

Cemaat, imamı çıldırttı
Kavurma yapılan atın sahibine ceza! Sorumsuzluğu affedilmedi

Kavurma yapılan atın sahibine ceza! Sorumsuzluğu affedilmedi
İlber Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde

Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde
Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı

İran savaşında en kanlı aşama! ABD beklenen hamleyi yaptı
Mamdani New York'a 'LGBTQIA+ İşleri Ofisi' kurdu! Başına trans kadın getirdi

New York'un Müslüman belediye başkanı LGBT ofisi kurdu
ABD, Mücteba Hamaney'in başına ödül koydu! İşte miktarı

ABD, Mücteba Hamaney'in başına ödül koydu! İşte miktarı