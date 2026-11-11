AIPAC'in desteklediği 30'dan fazla aday Kongre ara seçimlerinde yenildi

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ABD'deki İsrail yanlısı lobi kuruluşu Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesiyle (AIPAC) işbirliği içinde olan üyelerin sayısının giderek azaldığına, bu durumun Kongre ara seçimleriyle daha da belirginleştiğine dikkat çekildi.

Politico internet sitesinde yer alan haberde, AIPAC ile yakın ilişki içinde olan Kongre üyesi sayısının 3 Kasım'da gerçekleşen ara seçimlerin ardından daha da azaldığı, lobi kuruluşunun on milyonlarca dolar harcamasına rağmen birçok seçim bölgesinde karşıt adayların yarışı kazandığı aktarıldı.

Haberde, "Bu hafta, iki partiden (Cumhuriyetçiler ve Demokratlar) oluşan grubun tercih ettiği 30'dan fazla aday düştü. Bu da AIPAC'in desteklediği mevcut siyasetçilerin yer aldığı ve sonuçları açıklanan çekişmeli yarışların dörtte üçünden fazlasında yenilgiye uğradığı anlamına geliyor." ifadelerine yer verildi.

AIPAC'in desteğine rağmen Temsilciler Meclisi seçimini kaybeden önemli isimler arasında New York'tan Cumhuriyetçi Temsilci Mike Lawler, Pennsylvania'dan Brian Fitzpatrick ve Ohio'dan Max Miller'ın olduğu belirtilen haberde, İsrail yanlısı lobinin desteklediği Maine eyaletinden Cumhuriyetçi Senatör ve bütçe komisyonu başkanı Susan Collins'in de Demokrat Troy Jackson'a karşı kaybettiğinin altı çizildi.

AIPAC'in ilk Müslüman Senatör Sayed'e karşı çalıştığı vurgulandı

İnternet sitesinin haberinde, Michigan eyaletinde Demokratların aday gösterdiği ve ülke tarihinin ilk Müslüman senatörü seçilen Mısır kökenli Abdul el-Sayed'in kazanamaması için AIPAC'in on milyonlarca dolar harcadığı, buna rağmen desteklediği adayı seçtiremediği kaydedildi.

Haberde, Sayed'in zafer konuşmasında, "Bizi yenmeye çalışan süper PAC'lere (Siyasi Eylem Komiteleri) ve özel çıkar gruplarına sesleniyorum: Siyaset sisteminizin peşindeyiz. Bize karşı 42 milyon dolar harcayan AIPAC'a da sizi iki kez yenme fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

AIPAC'in son ara seçimlerde ABD genelinde yaşadığı kayıpların çoğunun yalnızca İsrail hakkındaki politika tartışmalarından kaynaklanmadığı tespiti yapılan haberde, bu "ağır yenilgide" Demokrat Parti ön seçimlerinde İsrail yanlısı lobinin desteklediği adayların İsrail'i eleştiren alternatif adaylara karşı kaybetmiş olmasının da etkisi vurgulandı.

ABD kamuoyunda İsrail'e desteğin azalması üzerine 3 Kasım'daki ara seçimler öncesinde strateji değiştiren İsrail yanlısı lobi grubu AIPAC, 22 Ekim itibarıyla seçimlerde adaylara doğrudan desteği ve belirli miktarlardaki bağışları sonlandıracağını açıklamıştı.

Kaynak: AA