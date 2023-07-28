Gaziosmanpaşa'da bir adam kapısının önünde eşi ve çocukları ile otururken daha önceden husumetlisi olduğu öğrenilen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Eşini kanlar içinde gören kadın kalp krizi geçirdi. Ekipler olayı gerçekleştiren saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Ailesiyle kapının önünde otururken silahlı saldırıya uğradı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da bir adam kapısının önünde eşi ve çocukları ile otururken daha önceden husumetlisi olduğu öğrenilen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Eşini kanlar içinde gören kadın kalp krizi geçirdi. Ekipler olayı gerçekleştiren saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 42 yaşındaki Özcan K. kapının önünde eşi ve çocuklarıyla oturuyordu. O esnada caddeden daha önceden aralarında husumet bulunan bir şahısla denk geldi. Husumetlisi ile Özcan K arasında arbede yaşandı. Arbedenin ardından ise husumetlisi silahını çıkartarak Özcan K.'ye ateş etti. Silahtan çıkan mermi Özcan K.'nin karnına isabet etti. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Eşini kanlar içinde gören kadın olay yerinde kalp krizi geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı Özcan K. ve eşini hastaneye kaldırdı. Saldırı sonucu Yaralanan Özcan K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken ekipler saldırıyı düzenleyen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.