Ailesinin 3 Gündür Aradığı Kadının Sulama Kanalında Cesedi Bulundu

Adana'da ailesi tarafından 3 gündür aranan Rahşan Dursun'un (46) Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında cansız bedeni bulundu. Olay yerine yönlendirilen sualtı polisleri tarafından sudan çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Rahşan Dursun'a ait olduğu belirlenen ceset Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.