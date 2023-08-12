Ailesinin 3 Gündür Aradığı Kadının Sulama Kanalında Cesedi Bulundu
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Adana'da ailesi tarafından 3 gündür aranan Rahşan Dursun'un (46) Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında cansız bedeni bulundu. Olay yerine yönlendirilen sualtı polisleri tarafından sudan çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Rahşan Dursun'a ait olduğu belirlenen ceset Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ADANA'da, ailesinin 3 gündür haber alamadığı Rahşan Dursun'un (46) Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında cansız bedeni bulundu.
Yüreğir ilçesi Nilüfer Caddesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalında, sabaha karşı hareketsiz yatan kişiyi görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen su altı polislerinin sudan çıkardığı kişinin, yaşamını yitirdiği belirlendi. Rahşan Dursun'a ait olduğu belirlenen ceset, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Rahşan Dursun'un kayıp olduğu ve ailesi tarafından 3 gündür arandığı öğrenildi.