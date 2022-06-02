Ailenin eğitimini önemseyen bir kadın meclisi - Haberler

Özal Köyü Kuran Kursu'nda düzenlenen programa Malatya Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma ve Destek Merkezi'nden (MADEM) eğitim seminerini vermek üzere Aile Uzmanı-Sosyolog Elif Şengönül ve mahalle sakinleri katıldı.

Aile Uzmanı-Sosyolog Elif Şengönül, evliliği güçlendiren ipuçlarından bahsederek "Öncelikle saygının olduğu bir ortamda gerçekten birbirlerinin kararlarını sorgulamadan her konuda istişareye açık, istişare ve saygının egemen olduğu bir ailede çocuklar ve çiftler de mutlu olur" dedi.

Şengönül evlilikte ilk kuralın karşılıklı saygı olduğunu belirterek, Saygıyı elden bırakmadan eşlerin birbirlerini anlama gayreti içinde olduğu sürece evliliklerindeki sorunları çözebileceklerini ifade etti.

Şengönül, evlilikte sabrın da çok önemli olduğunu söyleyerek, "Sabırla yaklaşılan adım bizi olumlu yönlere sev ketmiş olur. Çocuklarımızı yetiştirirken onlara sabrı öğretmeliyiz. Ama bunu yaparken onlara örnek olmalıyız" dedi

Program sonunda kadınlar Aile Uzmanı-Sosyolog Elif Şengönül'e konu ile ilgili çeşitli sorular sorarak sunumlarından dolayı teşekkür ettiler.

Bültenler / Güncel