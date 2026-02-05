Haberler

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler ?İl Müdürü Topal'dan depremzede ailelere ziyaret

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Konya'ya gelen depremzedeleri ziyaret etti ve onların önemini vurguladı.

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler ?İl Müdürü Arif Topal, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Konya'ya gelen depremzedeleri ziyaret etti.

Topal, Konya halkı ve kurumlarının depremzede ailelerle kurduğu gönül bağının kalıcı olduğunu söyledi.

Ülke olarak bu zorlu süreci hep birlikte aştıklarını belirten Topal, şunları kaydetti:

"6 Şubat depremlerinde yitirdiğimiz canların acısını hala yüreğimizde taşıyoruz. Şehrimizde misafir ettiğimiz ailelerimiz bizim birer parçamız oldu. Bu ziyaretlerle onlara yalnız olmadıklarını, bizler için çok kıymetli olduklarını bir kez daha hatırlatmak istedik. Aradan yıllar geçse de bağımız ve sorumluluğumuz ilk günkü tazeliğiyle devam ediyor."

Kaynak: AA / Aleyna Kartal





