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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Nevzat Bahtiyar'ın cezasına itiraz

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Narin Güran cinayeti davasında yeni bir gelişme yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Narin'in cesedini sakladığını itiraf eden ve suç delillerini yok etme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası alan Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz etti.

Narin Güran'ın Diyarbakır'da öldürülmesine ilişkin davada Nevzat Bahtiyar'ın cezasına Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Diyarbakır Barosu'ndan sonra bir itiraz daha geldi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada sanık Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasına itiraz etti. Bakanlık tarafından Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne istinaf dilekçesi sunuldu.

CEZANIN ARTTIRILMASI İSTENDİ

Dilekçede, yerel mahkemece sanık Nevzat Bahtiyar'ın da "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasına hükmedilmesi gerekirken, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan cezalandırılmasının hukuka uygun olmadığı vurgulandı.

MÜŞTEREK FAİL

Dilekçede, sanık Nevzat Bahtiyar'ın olay günü suç konusu eylemin gerçekleşmesinden hemen önce sanık Salim Güran ile iletişime geçmesi, olay esnasında dar alan baz kayıtlarına göre diğer sanıklarla birlikte olay yerinde bulunmasının sanığın "müşterek fail" konumunda olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

17 GÜN CİNAYETİ SAKLAMASINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Ayrıca sanık Bahtiyar'ın suç konusu eylem işlendikten sonra Narin Güran'ın cansız bedenini kendi aracı ile taşıyarak, cesedi Eğertutmaz deresine saklaması ve akabinde geçen 17 günlük süre boyunca yetkililere olayı bildirmemesinin de sanığın diğer sanıklarla birlikte fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğini gösterdiği vurgulanan dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Sanık Nevzat Bahtiyar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-e maddesi kapsamında kalan iştirak halinde 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçunu oluşturduğundan bahisle TCK'nın 281/1. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi hatalıdır, hükmün istinaf incelemesi ile ortadan kaldırılarak sanığın iddianame ile üzerine atılı eylemden cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederiz."

DİYARBAKIR BAŞSAVCILIĞI VE DİYARBAKIR BAROSU DA KARAR İTİRAZ ETMİŞTİ

Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Diyarbakır Barosu itiraz etmişti. Dosyayı istinaf mahkemesine taşıyan savcılık, Nevzat Bahtiyar'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Diyarbakır Barosu da itiraz açıklamasında "Nevzat ile diğer sanıkların eylem ve irade birliği bulunduğu sonucuna ulaşıldığı halde sanık Nevzat'ın da diğer sanıklarla birlikte çocuğa karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılması gerekmekte iken "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan cezalandırılması hatalıdır." açıklamasını yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.

Sanıkların yargılanmasına geçen yıl 7 Kasım'da başlanmış, üç gün süren ilk duruşma, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 26 Aralık 2024'e ertelenmişti.

İlk duruşmanın ardından cumhuriyet savcısı, hazırladığı 14 sayfalık mütalaayı celse arasında mahkemeye sunmuştu.

29 Aralık 2024 günü görülen son duruşmada karar açıklanmıştı.

GÜRANLARA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, İTİRAFÇIYA 4 YIL 6 AY

Davada tutuklu yargılanan dört sanıktan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Bahtiyar'ın suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlamasıyla hapis cezasına çarptırıldığın belirtilmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Nevzat Bahtiyar'ın cezasına itiraz
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıGulcın Akbaba:

bakanlık şu ana kadar verilen hiçbir cezaya itiraz etmiyordu , hayırdır ..tüm suçu bu adamın boynuna atmak için ellerinden geleni yapıyorlar bu cinayetin içinde kimbilir kimlerin parmağı var ..

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Haber YorumlarıASar Gnc:

az tabii. ceset saklamak ne demek. herkes yapamaz böyle biseyi. demekki adamdada canilik var

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Hani siyasiler adalete karışmıyordu !!!

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Haber YorumlarıMehmet Alper Hakan:

ailenin güvendiği siyasi otorite iş başında. nevzatı alın diğerlerini salın süreci başladı

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Haber Yorumlarıdikduran adam:

BELKİDE KIZ O AN ÖLMEMİŞTİ BAYILMIŞTI VE KENDİNE GELDİĞİNDE NEVZAT TEKRAR BOĞUP ÖLDÜRDÜ ONUN İÇİN BU KATİL SURATLININ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HATTA İDAM EDİLMESİ LAZIM O ZAMAN KORKTUM DİYORDUN AMA MAHKEMEDE KORKTUĞUNU DEDİĞİN MUHTARA SAYDIRIYORDUN NEVZAAAAT

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Haber Yorumlarıdikduran adam:

BACNI SKM NEVZOOO

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