Bakanlık "KPSS'siz ve KPSS'li olmak üzere farklı kadrolarda personel alımı yapılacağı" iddialarını yalanladı

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yayılan KPSS'siz ve KPSS'li personel alım iddialarının asılsız olduğunu duyurdu. Bakanlık, resmi kanalardan duyuruları takip etme çağrısında bulundu.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan " Kpss'siz ve KPSS'li olmak üzere farklı kadrolarda personel alımı yapılacağı"na yönelik paylaşımların asılsız olduğunu bildirdi.

Bakanlık, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, Bakanlığımız tarafından KPSS'siz ve KPSS'li olmak üzere farklı kadrolarda personel alımı yapılacağına yönelik paylaşımlar asılsızdır. Personel alımlarıyla ilgili ilanlara resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

