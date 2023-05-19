Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Depremzedelerle Buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Aile Haftası çerçevesinde depremzedelerle bir araya geldi ve ailenin toplum üzerindeki önemine vurgu yaptı.

Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile Haftası çerçevesinde depremzede ailelerle buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran:

"Yaşanan depremlerin aileler üzerinde oluşturduğu travmatik etkileri ortadan kaldırmak için bir müddet daha çalışmamız gerekiyor"

"Bir toplumda aile ne kadar güçlü ve huzurluysa, toplumda o kadar güçlü ve huzurlu olacaktır"

"Sosyal medyada ki dengesiz paylaşımlar sizi hiç üzmesin, aksine daha da bilinçlendirsin"

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran 15 Mayıs Aile Haftası çerçevesinde, Ankara Konağı'nda depremzedeler ile bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran 15 Mayıs Aile Haftası çerçevesinde, Ankara Konağı'nda depremzedeler ile bir araya geldi.

Kuran tilaveti ile başlayan programın ardından depremzedeler ile birlikte yemek yiyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, "Hayatın her evresinde dönüp dolaşıp geldiğimiz yer yine ailemizdir. O nedenle aile kurmak bizim için her zaman önem arz eden bir durumdur. Biz büyük bir aileyiz derken toplumsal birlikteliğimizin de aile kavramı etrafında şekillendiğini ifade ediyoruz. Bu bir slogandan çok daha fazlasıdır" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, yenilen yemeğin ardından yaptığı konuşmada ailenin toplum üzerinde çok etkili ve önemli olduğunu vurguladı. Duran, depremzedelere "İyi ki varsınız" dedi.

'Biz büyük bir aileyiz' ve 'Birlikte güçlüyüz' sloganıyla başlattığımız çalışmalarımızı ailenin birlik ve beraberlikte ne kadar önemli olduğunun bilinciyle sürdürüyoruz diyen Duran sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Aile toplumun en temel kurumudur. Bir toplumda aile ne kadar güçlü ve huzurluysa, toplumda o kadar güçlü ve huzurlu olacaktır. Sağlam temeller üzerine inşa edilmiş aile kurumu, sağlıklı bir toplumun en temel bileşenidir. Toplumsal ve kültürel değerlerimizi hizmetlerimizin işleyişine yansıtıyoruz. Hayatın her evresinde dönüp dolaşıp geldiğimiz yer yine ailemizdir. O nedenle aile kurmak bizim için her zaman önem arz eden bir durumdur. Biz büyük bir aileyiz derken toplumsal birlikteliğimizin de aile kavramı etrafında şekillendiğini ifade ediyoruz. Bu bir slogandan çok daha fazlasıdır. Yaşadığımız 6 Şubat Depremi Türkiye'nin birbirine ne derece bağlı bir aile olduğunu bize yeniden gösterdi. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından 11 ilimizde büyük acılar yaşadık. Depremin ilk anından itibaren refakatçisi olmayan çocukların tespit edilip ailelerine teslim edilmelerini titizlikle yürüttük. Ayni yardım bekleyenlerin ihtiyaçlarının giderilmesinden, engellilerin güvenli yerlere intikal edilmesine, psikososyal destekten saha hizmetlerine kadar bir çok alanda hizmetleri titizlikle sürdürdük. Yaşanan depremlerin aileler üzerinde oluşturduğu travmatik etkileri ortadan kaldırmak için bir müddet daha çalışmamız gerekiyor. Bu süreçten doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen ailelere ve vatandaşlara gerek maddi gerekse psikososyal desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde depremin yaraları sarılacak. Devletimiz çok güçlü ve büyük. Sizlerin eskisinden daha iyi bir hayata kavuşması için elimizden ne geliyorsa yapacağız. İyi ki varsınız. Sosyal medyada ki dengesiz paylaşımlar sizi hiç üzmesin, aksine daha da bilinçlendirsin."