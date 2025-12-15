Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin personel alımı yapılmasına ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 15-26 Aralık tarihleri arasında e-Devlet şifresi ile Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı internet adresi üzerinden yapılacak. Adaylar, başvuracakları pozisyona ilişkin belgeler ve başvuru koşullarına ilişkin detayları Resmi Gazete'deki ilandan öğrenebilecek.

'BAŞVURU SÜRECİ BAŞLIYOR'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yayımlanan ilanın ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "TBMM Genel Kurulu'nda müjdeyi vermiştik. Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni çalışma arkadaşlarımız için başvuru süreci başlıyor" ifadelerini kullandı.