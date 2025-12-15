Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla 3 bin sözleşmeli personel alımına başlayacağını duyurdu. Başvurular 15-26 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin personel alımı yapılmasına ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 15-26 Aralık tarihleri arasında e-Devlet şifresi ile Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı internet adresi üzerinden yapılacak. Adaylar, başvuracakları pozisyona ilişkin belgeler ve başvuru koşullarına ilişkin detayları Resmi Gazete'deki ilandan öğrenebilecek.

'BAŞVURU SÜRECİ BAŞLIYOR'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yayımlanan ilanın ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "TBMM Genel Kurulu'nda müjdeyi vermiştik. Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni çalışma arkadaşlarımız için başvuru süreci başlıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören belediye başkanı hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jose Mourinho'nun hedefi Youssef En-Nesyri

Fener'den öyle bir ismi istedi ki taraftarlar sevinçten çıldıracak
Avustralya'da 12 kişinin can verdiği saldırıyla ilgili kan donduran detay! Arabadan çok sayıda bomba çıktı

Plajdaki katliamda kan donduran detay! Ölü sayısı katlanabilirmiş
Nihat Kahveci yıldız isme yüklendi: Beşiktaş tarihinin en kötü transferi

Yıldız isme fena yüklendi: Beşiktaş tarihinin en kötü transferi
65 ameliyat geçirdi, 12 gün uyutuldu! Hayatı saniyeler içinde kabusa döndü

65 ameliyat geçirdi, 12 gün uyutuldu! Hayatı saniyeler içinde kabusa döndü
Jose Mourinho'nun hedefi Youssef En-Nesyri

Fener'den öyle bir ismi istedi ki taraftarlar sevinçten çıldıracak
Öğrenci evine giren ev sahibi hayatının şokunu yaşadı: Bu adam kesinlikle ruh hastası

Öğrenci evine giren ev sahibi hayatının şokunu yaşadı
Benzine 2 lira 2 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Tarih netleşti, dev indirim geliyor
Son halini gören gözlerine inanamadı! Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş adeta eridi

Bülent Serttaş'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Adeta eridi
Hasandağı'nda mahsur kalan öğrenciler donma tehlikesi geçirdi, 50 kişilik ekip kurtardı

Üniversiteliler kabusu yaşadı, donmak üzereyken bulundular
Dükkan kapandı, mahalle ayağa kalktı! Kadınlar evinin önünde eylem yaptı

Dükkan kapandı, mahalle ayağa kalktı! Kadınlar evinin önünde toplandı
Türk tatlıları dünyayı fethetti: İlk 10'da 3 lezzetimiz var

Tatlıda zirve bizim: 3 lezzetimiz ilk 10'da
Beşiktaşlı taraftarlardan Jurasek'e büyük tepki

Bu pozisyon sonrası ortalık karıştı! Tepki çığ gibi büyüyor
Hanuka Bayramı kutlamalarındaki saldırı sonrası İsrail'den açıklama: Defalarca söyledik

Hanuka kutlamalarını kana bulayan saldırı sonrası İsrail'den açıklama
title