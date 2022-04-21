ZONGULDAK - Bakan Yanık, huzurevi sakinleriyle iftar yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Binlerce yıllık devlet hafızasına sahip bir millet olarak hiçbir vatandaşımız maddi ve manevi imkanlardan yoksun kalmasın diye ülkemizin her köşesinde 7 gün 24 saat çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Temaslarda bulunmak üzere Zonguldak'a gelen Yanık, Merkez Huzurevi'nde katıldığı iftar programında, büyüklerimizle birlikte olup iftar sofrasını onlarla paylaşmanın kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

Geçmişten bugüne taşınan ve özenle sahip çıkılan tüm değerlerin yaşamasında en büyük pay sahibinin büyüklerimizin olduğunu belirten Yanık, "Sizlerin rehberliğinde geleceğimizi şekillendirmek bizim için çok önemli olsa da aslında sizler bugünümüzü de borçlu olduğumuz büyüklerimizsiniz. Bunun bilincinde olarak sizlerin rahat etmesi ve huzuru için çalışıyor, sizlere hizmet edebilmeyi bir görev sorumluluğundan ziyade bir mutluluk vesilesi, bir dua vesilesi sayıyoruz. Sizin duanız bizim en büyük motivasyon, çalışma sebebimiz." diye konuştu.

Yanık, Bakanlığın, aynı zamanda devletin şefkat eli olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Binlerce yıllık devlet hafızasına sahip bir millet olarak hiçbir vatandaşımız maddi ve manevi imkanlardan yoksun kalmasın diye ülkemizin her köşesinde 7 gün 24 saat çalışmaya devam ediyoruz. Çalışmak zorundayız çünkü biz büyük bir aileyiz. Bakanlığımız birey, aile ve toplum refahını artırmak çerçevesinde dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu kapsayan bir anlayışla tüm illerimizde ve ilçelerimizde sosyal hizmetler ve sosyal yardım çalışmalarını devam ettirmektedir. Sadece sosyal yardımlar bağlamında Zonguldak'a 2003-2022 yılları arasında yaklaşık 1,6 milyar lira sosyal yardım kaynağı aktarmışız."

Bakan Yanık, AK Parti hükümetlerinin, her türlü ihtiyaçta vatandaşının yanında olduğunu, olmaya da devam ettiğini vurguladı.

"Ana prensibimiz aile odaklı hizmet sağlamak"

Bakanlığın faaliyetleri hakkında bilgi veren Yanık, "Engelliler ve yaşlılarımızın toplumsal hayata tam ve etkin katılımı ve bağımsız bir şekilde yaşayabilmeleri için insan odaklı ve hak temelli hizmet modelleri gerçekleştiriyoruz. Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda engelli ve yaşlılarımızın sorunlarına kapsamlı çözümler üretiyoruz." şeklinde konuştu.

Yanık, engellerin kalktığı bir toplum olma vizyonuyla hareket ettiklerini, yaşlı haklarının güçlendirilmesi ve aktif yaşlanmanın desteklenmesi için çalışmalar yürüttüklerini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı Devrek'te 1 bakım ve rehabilitasyon merkezimizde 65 engelli bireyin bakımını halihazırda sürdürüyoruz, hizmet sunuyoruz. Bunun dışında ruhsatlandırılması, finansmanı ve denetimi Bakanlığımızca sağlanan 2 özel engelli bakım merkezinde de hizmet alan 139 engelli vatandaşımız bulunuyor. Yine Zonguldak'ta Bakanlığımıza bağlı 4 huzurevi ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde 192 büyüğümüze hizmet sunuyoruz. Bugün de bu merkezlerden birinde sizlerle olmaktan duyduğum mutluluğu bu vesileyle tekrar belirteyim. Bakanlık olarak sosyal hizmetlerde ana prensibimiz; aile odaklı hizmet sağlamak ancak bunun mümkün olmadığı durumlarda bireylerin rahat ve huzurla yerleşecekleri, insan doğasına uygun mekanlarda hizmet sunmayı önceliyor ve kurumlarımızı bu şekilde dönüştürüyor, geliştiriyoruz."

Aile odaklı sistemde ise evde bakım yardımı, engelli ve yaşlı aylığı, sosyal ekonomik destek, şartlı eğitim yardımı, ücretsiz seyahat hakkı gibi birçok başlıkta yardım programları geliştirdiklerini ve bu hizmetleri sürdürdüklerini belirten Yanık, "Zonguldak'a ücretsiz seyahat uygulaması kapsamında 2022 yılında 94 bin lira gelir desteği ödemesi yaptık. Evde bakım yardımından halihazırda 5 bin 747 vatandaşımız Zonguldak'ta yararlanıyor. 2006'dan beri Zonguldak halkına bu kapsamda 732 milyonun üzerinde kaynak aktarmışız, ödeme yapmışız. Zonguldak'ta 2022 ocak-şubat döneminde 1029 yaşlımıza 2,2 milyon lira, 4 bin 523 engelli ve engelli yakınımıza 9,2 milyon lira yardım yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Yanık, konuşmasının ardından huzurevi sakinleriyle sohbet etti.