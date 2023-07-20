Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Malatya'da deprem toplantısına katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Malatya'da düzenlenen Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, depremden etkilenen kurum ve kuruluşların yetkilileriyle bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Göktaş, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndaki toplantıda, kentteki kurum ve kuruluşların yetkilileriyle bir araya geldi.

Basına kapalı yapılan toplantıya, Vali Hulusi Sahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya milletvekilleri İhsan Koca ve İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak da katıldı.

Bakan Göktaş, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.