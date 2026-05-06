Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bosch'un Anneler Günü reklamına ilişkin, "Mesele ne evcil hayvanı besleyen ailelerdir ne de bir hayvan sevgisidir. Mesele aile kavramıdır. Annelik kavramıdır." ifadelerini kullandı.

Göktaş, TVNET canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.

Bakan Göktaş, 15 Mayıs'ın Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Aile Günü olarak ilan edildiğini belirterek, Türkiye'nin küresel boyutta da bu sürece dahil olması için Birleşmiş Milletler Aile Dostları Grubu'na üye olduklarını söyledi.

Çalışmaları yurt dışı boyutuyla da kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını söyleyen Göktaş, "2025 yılını Aile Yılı olarak ilan ettik. En önemlisi politikaları hayata geçirdik. Nüfus Politikaları Kurulunu hayata geçirdik. Aile Enstitümüzü hayata geçirdik. Bunlar kurumsal yapılarımız. Bu kurumsal yapılarımızla beraber özellikle doğrudan vatandaşı ilgilendiren pek çok yeniliği hayata geçirdik." diye konuştu.

Nüfusu desteklemek için ilk anne ve baba olma yaşını da biraz daha aşağıya çekmek istediklerini söyleyen Göktaş, ilk anne olma yaşının 2002 yılında 22, günümüzde ise 26 olduğunu, ilk baba olma yaşının ise 26'dan 29'a yükseldiğini söyledi.

Aile ve Gençlik Fonu'nun olumlu sonuç aldıkları bir proje olduğunu belirten Göktaş, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar 9 bin 190 çiftimizden 9 bin 310 çocuğumuz oldu. Proje güzel ilerliyor. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yeni müjdeleri oldu bu kapsamda. 4 yıllık bir kredi bu Aile ve Gençlik Fonu. 2 yıl geri ödemesiz 4 yıllık faizsiz bir kredi. Bu süre zarfında bir çocuk sahibi olurlarsa krediyi 12 ay erteliyoruz. 2 çocuk olursa bu hafta da kabinede müjdeledi; kredinin tamamını hibe ediyoruz. 81 ilimizde 81 ikiz, 3 tane üçüz bebeğimiz var. O ailelerimiz doğrudan bu hibeden de faydalanmış oldu. Gençlerimiz için hayırlı uğurlu olsun."

15 Mayıs Milli Aile Haftası olarak tüm Türkiye'de kutlanacak

Bakan Göktaş, Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda 2026-2035 dönemini kapsayan bir sürece girdiklerini ifade ederek, "Aileyi devlet aklının merkezine koymuş olduk. Bütün politikalarımızı aileyi güçlendiren, nüfusu güçlendiren, nüfusu destek olacak şekilde bundan sonraki süreçlerde de o doğrultuda yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Nüfus 10 Yılı kapsamında mayıs ayının son haftasının "Milli Aile Haftası" olarak tüm Türkiye'de kutlanacağını ifade etti.

Bakan Göktaş, doğum izinleri konusunda, 16 haftasını tamamlamış ancak 1 Nisan tarihi itibarıyla 24 haftayı tamamlamamış çalışan anneleri kapsayan ek düzenlemeyi kanunlaştırdıklarını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Tekrar işe dönmesi halinde dahi bu 8 haftalık bir süreci çalıştığı kuruma bir dilekçe sunarak tekrar devam edecek. Tabii ücretli bir doğum izni bu. Başvuru süremiz 15 Mayıs'a kadar. Dolayısıyla kamu kurumları, işverenler sürece adaptasyonu biraz zaman alabilir ama konu çok nettir. Zira kanunlaştı. Bu hususta gerekli düzenlemeler de hayata geçirildi. Dolayısıyla Resmi Gazete'de yayımlandığından itibaren artık bu süreç yürürlüğe girdi. Bütün işverenlerin bu sürece dahil olması gerekiyor. Sözleşmeli personelle ilgili birtakım sorular geldi. O düzenlemeyi de bu önümüzdeki günlerde hayata geçireceğiz. Onlar da müsterih olsun. Amacımız hiçbir çalışan anneyi dışarıda bırakmak değil. Çalışan her annemiz bu düzenlemeden istifade edebilecek."

Gelecek nesillere en büyük değerlerin aile içinden aktarıldığını vurgulayan Bakan Göktaş, küresel çapta aile diplomasisiyle ilgili çalışmalar yürüttüklerini, bugüne kadar 186 ülke ile ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini, 23 mutabakat zaptı imzaladıklarını söyledi.

"14 sosyal risk haritamızı tamamladık"

Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Göktaş, düzenlemeyle çocukları korumayı ve sosyal mecralara yönelik bir denetim mekanizması oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Göktaş, "Amacımız özellikle şiddet içerikleri, olumsuz içerikleri, o yaşa uygun olmayan akran zorbalığını özendiren içerikleri, bu tür akımların da orada paylaşılmadan firmalar tarafından, sosyal mecralar tarafından da sosyal ağ sağlayıcıları tarafından da kapatılması." ifadesini kullandı.

"Çocuklar Güvende" uygulamasını hayata geçirdiklerini hatırlatan Bakan Göktaş, uygulamanın küresel arenada ilk 20'ye girdiğini söyledi.

Sosyal risk haritasından da bahseden Göktaş, haritanın 648 gösterge ile özellikle hane bazlı analiz içerdiğini aktardı.

Şiddet ve suç riski oluşmadan müdahale mekanizmasını geliştireceklerini belirten Göktaş, "Yani biz şu anda Türkiye genelinde özellikle orta riskli ve yüksek riskliye kadar çeşitli riskli olguları olan hanelerimizi görebiliyoruz. 14 sosyal risk haritamızı tamamladık. İki tanesi ile ilgili fiilen şu anda sahada uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Modeli'ne de değinen Bakan Göktaş, "Biz de 2 senedir yaklaşık bu çalışmayı yürütüyoruz. 14 kurumla Strateji Bütçe Başkanlığımızla farklı kurumlardan destek alarak çalışmamızın son aşamasına geldik diyebiliriz. 2027'de tüm Türkiye'de yaygınlaştırmayı ümit ediyoruz." dedi.

"Propagandalara fırsat vermeyeceğimizi özellikle ifade etmek istiyorum"

Bakan Göktaş, Bosch'un Anneler Günü için hazırladığı reklam filmine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Bu meseleyi hayvan sevgisi üzerinden tartışmayı doğru bulmadığını belirten Göktaş, "Ben de evimde bir can besliyorum pek çok Türk insanının evinde bulunur. Bizim de kedimiz 'Bulut' var. Ama aynı zamanda olayı çarpıtarak, ideolojik boyuta çekmek isteyen bir kitle olduğunu çok net bir şekilde görüyorum." dedi.

Göktaş, bu durumu tehlikeli bulduğunun altını çizerek, "Çünkü mesele ne evcil hayvanı besleyen ailelerdir ne de bir hayvan sevgisidir. Mesele aile kavramıdır, annelik kavramıdır. ve Anneler Günü'ne gidiyoruz, Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Belgemizin ilan edildiğinden bir gün sonra aslında annelik, babalık kavramının içinin tamamen boşaltıldığını ve farklı şekilde maalesef normalleştirilmeye çalışıldığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, anneliğin hassasiyetle ele alınması gereken, kıymetli bir kavram olduğunu belirterek, doğum yapan annelerin yanı sıra koruyucu ailelere de önem verdiklerini ifade etti.

Tartışılması gereken konunun hayvan sevgisi değil, annelik tanımı olduğunu vurgulayan Göktaş, Anneler Günü kapsamında yayımlanan bir reklamın, kamuoyunda çocukla ilgili bir beklenti oluşturmasına rağmen farklı bir içerikle sunulduğunu ve bunun "propaganda niteliği" taşıdığını düşündüğünü aktardı.

Göktaş, Anadolu insanının hayvanlarla kurduğu bağın herkes tarafından bilindiğini dile getirerek, "Bunu burada bir hayvan düşmanlığına dönüştürmenin hiç kimseye faydası yok. Çünkü bizim amacımız bu değildi. Amacımız burada anneliğin indirgendiği durumdu. Dolayısıyla bu propagandalara fırsat vermeyeceğimizi özellikle ifade etmek istiyorum." dedi.

Göktaş, aile konusunun gündeme geldiği her durumda "kadınların eve hapsedildiği" yönünde eleştiriler yapıldığını belirterek, söz konusu reklamın da ev işlerinin ve ev aletlerinin yalnızca kadınlarla özdeşleştirildiği bir yaklaşım içerdiğini ifade etti.

"Başta kendi annem olmak üzere bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum"

Yurt dışındaki örneklerde bu konuların aile dengesi içerisinde ele alındığını aktaran Göktaş, reklamın, "Neden ev aletleri yalnızca kadınlarla ilişkilendiriliyor?" sorusunu gündeme taşıması beklenirken, annelik kavramını farklılaştırdığını ve değersizleştirdiğini düşündüğünü dile getirdi.

Toplumu ayrıştırmayan, hem merhameti hem aileyi birlikte savunan bir anlayışa ihtiyaç olduğunu kaydeden Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdiden başta kendi annem olmak üzere bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Bizlere emek veren işte yoğun mesai sarf eden bazen toplumumuzun gerçekten ana yerlerinden bir tanesi anne. ve doğum yapmış, doğum iznine çıkacak bütün annelerimize de şimdiden hayırlı olsun diyorum."