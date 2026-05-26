Bakan Göktaş'tan bayram ziyaretleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Göktaş, ilk ziyaretini İhsan Yazman Çocuk Evi'ne gerçekleştirdi, devlet himayesindeki kız çocuklarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Çocuklarla bayramlaşan Göktaş, onlarla sohbet etti, sorularını yanıtladı.

Bayramların birlik ve beraberlik bağlarını güçlendirdiğini vurgulayan Göktaş, "Bayram, sevgiyi ve sofrayı paylaştıkça güzelleşir. Biz de bugün sizlerle aynı sofranın etrafında buluşmak istedik. Sizinle geçirdiğimiz her an bizim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden Göktaş, yaşlıların ellerini öperek bayramlarını kutladı.

Huzurevi sakinlerine çiçek hediye eden Göktaş, her biriyle sohbet ederek onlara sağlıklı ve huzurlu ömürler diledi.

Göktaş, huzurevi sakinleriyle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sizlerin hayır duasını almak ve bayram sevincini paylaşmak bizim için çok değerli. Sizler geçmişimiz ile geleceğimiz arasındaki en güçlü bağımız, başımızın tacısınız. Bu toplumun hafızası, bizlere emanet edilen kıymetli çınarlarımızsınız. Devlet olarak her an, her ihtiyacınızda yanınızdayız. Rabb'im sizlere sağlıklı, huzurlu ömürler versin. Bayramımız mübarek olsun."

Şehit ailesine ziyaret

Bakan Göktaş, bayram programı kapsamında bakanlığın engelli evde bakım yardımı hizmetinden yararlanan Yıldız ailesinin evine misafir oldu.

Çocukları ve torunlarıyla birlikte üç kuşak aynı çatıda yaşayan aile sakinleriyle bayramlaşan Göktaş, ailenin taleplerini dinledi.

Mahinur Özdemir Göktaş, 15 Temmuz şehidi Mehmet Kocakaya'nın ailesini de ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Göktaş, şehidin annesine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti, çocuklara ise çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
