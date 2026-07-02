Bakan Göktaş: Aile Dostu Şehirler Çocuk Dostu Mekanlarla Başlar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yerel yönetimlerin insanı ve toplumu güçlendiren çalışmalarını büyük takdirle karşıladıklarını belirterek "Aile dostu şehirler, çocuk dostu mekanlarla başlar. Danışmanlık ve rehberlik hizmetleriyle güçlenir. Kadınların, gençlerin ve her yaştan vatandaşın üretime katıldığı merkezlerde hayat bulur. Aile ve Nüfus 10 Yılı, bu anlayışı daha ileri taşıyacak." dedi.

Bakan Göktaş, Arnavutköy Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Aile Danışmanlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, anaokulu, otopark ve araç yıkama tesisinin açılışı ile Arnavutköy Sanat ve Meslek Edindirme Kursu (ASMEK) binasının temelinin atıldığı Arnavutköy Anadolu Mahallesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Eğitimden danışmanlığa, sağlıktan altyapıya, meslek edinmeden üretime uzanan yatırımların ilçenin sosyal hayatına yeni imkanlar sunacağını dile getiren Göktaş, projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ve ekibine teşekkür etti.

Bir şehri değerli kılanın yalnızca sokakları ve binaları olmadığını, insana nasıl dokunulduğunun da önemli olduğunu belirten Göktaş, "Çocuğun güvenle büyüdüğü, ailenin yanında bir el bulduğu, yaşlının hatırlandığı şehir gerçek anlamda güzelleşir. Gencin yolunun açıldığı, kadının emeğinin karşılık gördüğü yerde hayat daha huzurlu, daha bereketli olur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu eser ve hizmet anlayışının, insanı merkeze alan, hayatı kolaylaştıran ve her haneye dokunan hizmetlerle şehirleri büyütmek olduğunu ifade eden Göktaş, Arnavutköy'de açılışı yapılan ve temeli atılan yatırımların da bu yaklaşımın somut bir yansıması olduğunu dile getirdi.

"Çocuğa yapılan yatırım, ülkenin geleceğine yapılan en değerli yatırımdır"

Açılışı yapılan Arna Çocuk Anaokulu'nun çocukların erken yaşta nitelikli eğitimle buluşması açısından önemli olduğunu vurgulayan Göktaş, burada çocukların oyunla öğrenip gelişeceğini, arkadaşlığı, paylaşmayı ve kendilerini ifade etmeyi küçük yaşta deneyimleyeceklerini aktardı.

Mahinur Özdemir Göktaş, "Biliyoruz ki bir çocuğa yapılan yatırım, bir ülkenin geleceğine yapılan en değerli yatırımdır. Anaokulumuzun da nice çocuğumuzun hayatına güzel bir başlangıç olacağına inanıyorum." dedi.

Aile Danışmanlığı Merkezi'nin de aileler için önemli bir destek kapısı olacağını ifade eden Göktaş, "Bu merkezde aile, çocuk ve ergen danışmanlığı, bireysel danışmanlık, grup terapileri, eğitim seminerleri ve diyetisyen hizmeti sunulacak. Ailelerimizin ihtiyaç duyduğu desteğe kolayca ulaşmasına vesile olacak, çocuklarımızın ve gençlerimizin kendini daha iyi ifade edebildiği, doğru rehberlikle güçlendiği güvenli bir ortam sağlayacak. Aile Sağlığı Merkezi ise modern altyapısıyla vatandaşlarımızı sağlık hizmetleriyle daha hızlı ve daha kolay şekilde buluşturacak." diye konuştu.

Temeli atılan ASMEK'in ilçe açısından ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Bakan Göktaş, merkezde verilecek eğitimlerle vatandaşlara meslek edinme imkanı sunulacağını anlattı. Göktaş, "Burada kardeşlerimiz yeni beceriler kazanacak, kendi emeğini üretime dönüştürecek, aile ekonomisine katkı sunacak. Bu yönüyle ASMEK, özellikle kadınlar ve gençlerimiz için önemli fırsatlar sunacak." ifadelerini kullandı.

Açılışı yapılan otopark ve araç yıkama tesislerinin de vatandaşların günlük hayatını kolaylaştıracağını kaydeden Göktaş, bugün atılan adımların çocukların neşesine, ailelerin huzuruna, gençlerin emeğine ve Arnavutköy'ün geleceğine katkı sağlayacağını söyledi.

Bakanlık olarak aileyi merkeze alan her hizmetin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Mahinur Özdemir Göktaş, yerel yönetimlerle işbirliğini güçlendireceklerini ve her yaştan vatandaşın ihtiyacına cevap veren hizmetleri yaygınlaştıracaklarını kaydetti.

"Yakın zamanda Arnavutköy'de Engelsiz Yaşam Merkezi'nin temelini atacağız"

Arnavutköy'de yeni sosyal hizmet yatırımlarının da hayata geçirileceğini açıklayan Göktaş, "İnşallah yakın zamanda Arnavutköy'de bir Engelsiz Yaşam Merkezi'nin de temelini kısa sürede atacağız. Aynı şekilde yine kreş sayımızı artıracağız. 0-3 yaşa da hitap eden, 0-6 yaş grubuna yönelik gündüzlü çocuk merkezlerimizin, çocuk bakımevlerimizin de Arnavutköy'de yakın zamanda temellerini atacağız." diye konuştu.

"Aile ve Nüfus 10 Yılı" vizyonuna da değinen Bakan Göktaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tüm bu hizmetleri insanı ve toplumu güçlendiren kalıcı bir yatırım olarak görüyoruz ve yerel yönetimlerimizin bu yöndeki çalışmalarını büyük bir takdirle karşılıyoruz. Çünkü biliyoruz ki aile dostu şehirler, çocuk dostu mekanlarla başlar. Danışmanlık ve rehberlik hizmetleriyle güçlenir. Kadınların, gençlerin ve her yaştan vatandaşın üretime katıldığı merkezlerde hayat bulur. Aile ve Nüfus 10 Yılı, bu anlayışı daha ileri taşıyacak. Önümüzdeki 10 yıl, aileyi güçlendiren, şehirlerimizi aile dostu hizmetlerle buluşturan yeni bir dönemin adı olacak."

Arnavutköy Belediye Başkanı Candaroğlu da belediyenin hizmet anlayışının eser üretmeye ve ilçenin geleceğine yatırım yapmaya dayandığını belirterek şunları kaydetti:

"Mazeret değil, çözüm üretiyoruz. Günü değil, geleceği planlayan bir yönetim anlayışıyla Arnavutköy'ümüze değer katmayı sürdürüyoruz. Elbette bütün bu hizmetleri güçlü bir devlet iradesi ve kurumlarımız arasında uyum sayesinde hayata geçiriyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya koyulan Türkiye Yüzyılı vizyonuna Arnavutköy'ümüzden eserlerimizle yatırımlarımızla ve hizmetlerimizle katkı sunmayı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Konuşmaların ardından dua edildi, Bakan Göktaş ve Belediye Başkanı Candaroğlu çocuklarla beraber toplu açılış ve temel atma kurdelesini kesti.